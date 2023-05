Le premier “quartier scolaire” de Bruxelles lancé au Triangle, à deux pas du Heysel et de Bockstael : “dommage qu’aucune rue ne devienne piétonne”

Le quartier est en effet fortement pourvu en équipements collectifs dédiés aux enfants : 6 écoles et 3 crèches (*) y rassemblent chaque jour plus de 3.000 élèves. Dont certains très jeunes. La Ville a donc consulté parents, institutions, acteurs locaux et riverains pour mettre en place diverses actions pour “des abords d’écoles plus sûrs et apaisés”.

Marquages, kiss&ride, feux, ralentisseurs…

Concrètement, de nouveaux marquages rouges alertant de l’approche d’une école, des pistes cyclables, des équipements de kiss&ride en bordure du quartier, des dispositifs de ralentissement, des feux adaptés et des signalétiques ont été implantés durant les récents congés scolaires de mai. Pour limiter le transit, des sens uniques et tourne à droite obligatoires induisent un nouveau plan “en boucles”. Les kiss&ride (**), gratuits pendant 15 minutes, invitent les parents à ne pas rouler jusqu’au seuil de l’école mais plutôt à se garer en bordure du quartier et terminer le trajet à pied.

Le quartier scolaire Triangle, à Laeken non loin de Bockstael et du Heysel, est le premier dispositif du genre lancé à Bruxelles. ©Ville de Bruxelles / Bart Dhondt

Ces mesures doivent réduire vitesse et pollution durant les heures scolaires, mais pas uniquement. Selon le cabinet Dhondt en effet, “au-delà de la sécurité des enfants et des nuisances liées aux trajets vers et depuis les écoles, ce quartier scolaire résoudra aussi les problèmes de vitesse, causés entre autres par les rodéos urbains et le trafic engendré par les nombreux événements qu’accueille le plateau du Heysel”. On sait en effet que les chauffards sont nombreux à prendre les allées du Heysel pour le circuit de Francorchamps.

Alors que les plans Good Move récoltent ailleurs leurs lots de critiques, Dhondt fait dans donc la persuasion. “Les grands gagnants du quartier scolaire sont aussi les riverains puisque les aménagements diminuent non seulement le trafic lié aux écoles, mais aussi celui lié aux événements et aux rodéos urbains”.

La Ville prévient enfin que “la mise en sens unique du tronçon de la rue Stevens-Delannoy compris entre la place du Marsupilami et la rue du Cloître sera réalisée dans une phase ultérieure. Il en va de même pour le tourne à droite obligatoire en sortie de la place Saint-Lambert”. Remis à plus tard aussi, la rénovation de la rue du Cloître”, prévue en 2024.

”Dommage : pas de rue piétonne”

De leur côté, Les Chercheurs d’Air, qui militent pour une meilleure qualité atmosphérique à Bruxelles, saluent l’initiative mais estiment que le plan ne va pas assez loin. “Penser la mobilité du quartier pour les enfants et leurs écoles est une excellente approche qui devrait permettre à plus de 2500 élèves de respirer un air de meilleure qualité. Il est cependant dommage qu’aucune rue ne devienne piétonne, ce qui aurait permis de mieux protéger les enfants de la pollution et des accidents, tout en créant plus d’opportunités de végétalisation”, souligne ainsi Justine Di Prima, coordinatrice de campagnes. L’association rappelle en effet que "l’Agence européenne pour l’environnement recommande dans son nouveau rapport que les rues et lieux fréquentés par les enfants soient protégés de la pollution émise par le trafic motorisé". Ce qui serait évidemment mieux garanti par des piétonniers.

(*) Ecole maternelle Emile Bockstael, Ecole primaire Emile Bockstael, Athénée Emile Bockstael, Institut Maris Stella-Saint Lambert, Kakelbontschool, Institut Maris Stella secondaire, Eco-crèche communale Reper-Vreren, Eco-crèche communale Emile Bockstael, Eco-crèche communale Heysel.

(**) Kiss&rde Sobieski (en provenance de l’avenue des Ebéniers et le boulevard du Centenaire), kiss&ride Union belge (en provenance des deux côtés de l’avenue Houba de Strooper), kiss&ride Houba-Reper Vreven (depuis les deux côtés de l’avenue Houba de Strooper ou depuis le Ring après un quart de tour via la placette à hauteur du Carrefour express), kiss&ride Houba-Sterckx (en provenance de Bockstael).