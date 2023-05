Le quotidien La Libre Belgique avait indiqué mercredi qu'en tant que propriétaire du stade, la Ville reçoit, pour chaque événement organisé au stade, un quota de tickets qu'elle distribue via son échevin des Sports. C'est ainsi le cas pour le concert de Beyoncé, dimanche prochain, mais aussi pour les autres organisés au Palais 12 et au Cirque royal.

Le Bourgmestre (25 places) les échevins (6 places) et les conseillers communaux (2 places), reçoivent également des billets d"accès au stade.

Le chef du groupe MR/Open Vld, David Weytsman, a annoncé jeudi le dépôt d'un texte pour mettre fin à cette pratique dont il exige une "transparence totale".

Outre l'attribution dans le cadre d'un contrôle démocratique (2 places possibles par conseiller), les libéraux plaident pour que les places soient prioritairement attribuées à des clubs de sport, asbl, aux écoles, au personnel de la Ville et aux habitants dans le cadre d'une politique sociale favorisant l'accès à la culture et aux événements; et pour que les places soient attribuées par l'administration et non par le collège ou l'échevin des sports.

Ils demandent que la liste des bénéficiaires soit mise à disposition du conseil communal et que ce cadre général soit appliqué dans toutes les institutions culturelles dépendant de la Ville de Bruxelles.

"Il faut en finir avec ces pratiques d'un autre âge. Dans un contexte où le Collège est déjà montré du doigt pour sa mauvaise gestion de grands projets (Bourse, Neo?), il ne faut laisser aucun doute sur la volonté d'une bonne gouvernance. Les places dont dispose la ville appartiennent aux Bruxellois", a commenté David Weytsman.