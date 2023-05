Ce week-end à Bruxelles, street-food d'aujourd'hui et du Moyen Âge

+ MAIS ENCORE | En manque d’idées ? N’hésitez pas à surfer dans notre page “agenda” bruxelloise : certaines sorties n’y ont pas de date de péremption.

Bruxelles, capitale street-food

- ©StrEat Fest

Aucune capitale n'y échappe, aucun city trip ne la zappe: la street food est désormais bien ancrée dans nos habitudes. Il est loin le temps où le jambon-fromage, le cornet de pâtes, le kebab ou la mitraillette étaient les seules options. En 2023, la cuisine de rue est plus créative que jamais. Mais ses règles restent inchangées: elle doit être ludique, rapide et pas trop chère (même si certains concepts bruxellois profitent de la tendance pour se sucrer). Les 75 chefs tenteront de vous le prouver ce week-end pour le 2e StrEat Fest à Tour & Taxis. Parmi eux, on compte même un double étoilé néerlandais: Soenil Bahadour. Après une édition 2022 qui a attiré 9.000 gourmands, de nombreuses adresses bruxelloises remettent le couvert, qu'elles soient sucrées ou salées, carnées ou vegans. La recette de l'an dernier est peaufinée: le festival prévoit aussi des concerts et des ateliers. Dont du pairing bière-chocolat ou cocktail-street food, des recettes de sauces vegans, des conseils pour déguster le fromage autrement et même du coaching pour instagramer vos plats. A mettre immédiatement en pratique.

+ "StrEat Fest 2023", jusqu'au 14 mai à Tour & Taxis. L'entrée est payante: 12/14€ et 6/7€ entre 6 et 12 ans. Le payement des dégustations, annoncées "aux alentours de 5€", se fait par chargement d'une carte "cashless".

Ça bataille au Cinquantenaire

- ©Commune d'Etterbeek

Le siège s'installe au Cinquantenaire: hallebardiers, arbalétriers, vougiers, lanciers et spadassins enfilent gambisons, gonflent gonfanons et baissent visières des heaumes pour le 28e Marché Médiéval d'Etterbeek. Ça flairera bon le cuir et le crottin de destrier dès ce vendredi 12 mai puisque 180 exposants y débarquent de toute l'Europe. Des ménestrels, artisans et camelots proposeront aux bonnes gens victuailles et créations. Dans la taverne couleront hydromel, hypocras, ale et gruit. Parmi les compères présents, vous croiserez là couturiers, calligraphes, tanneurs et jongleurs. Des joutes esbaudiront les manants et leur marmaille: dans les combats en armure à l'épée résonnera le fer durant les trois jours. Attention: le bourreau n'hésitera pas à lever sa hache pour se débarrasser des importuns.

+ "28e Marché Médiéval d'Etterbeek", vendredi 12 mai de 16h à 22h, samedi 13 mai de 10h à 22h et dimanche 14 mai de 10h à 20h autour de la fontaine du parc du Cinquantenaire. Programme complet sur le site web de la commune.

Si fier cimetière

- ©Ville de Bruxelles

De la mise en bière à la mise au vert, il n'y a qu'un pas. Que franchit le Printemps des Cimetières, second du nom. L'événement revient ces 13 et 14 mai au cimetière de Bruxelles, qui comme son nom ne l'indique pas se trouve à Evere. Le thème de l'année: l'Art Nouveau. De quoi se rendre compte que les motifs floraux, les courbes entrelacées et les idées novatrices d'Horta s'appliquent aussi à l'art funéraire. L'architecte vedette a d'ailleurs dessiné plusieurs tombes. Ce week-end, vous pourrez vous pencher sur celle de François Verheven. La promenade guidée vous emmènera sur les tombes Art Nouveau du site et régalera les férus d'anecdotes. Loin d'être mortelle, la virée se muera aussi en spectacle d'art... vivant: des artistes vous attendront dans les allées pour fleurir les sépultures de leur créativité.

+ "Printemps des Cimetières", ces samedi 13 et dimanche 14 mai 2023 au cimetière de Bruxelles à Evere, visites en français à 10h, 11h30, 13h30 et 14h30, gratuit mais sur réservation obligatoire via servicedespublics@brucity.be en précisant l’activité (jour et horaire) ainsi que le nombre de places souhaitées.

Florence vue des USA

- ©Bozar/The Haukohl Family Collection/Tom Lucas

Florence est une petite ville de 40.000 habitants en Caroline du Sud, aux USA. Ce n'est pas cette Florence qui fascine Sir Mark Fehrs Haukohl et sa famille, mais bien la Florence italienne. A un point tel que le clan Haukohl, originaire de Houston au Texas, a réuni la plus grande collection américaine d'art baroque florentin. Une partie de cette collection privée, rarement montrée, est à voir à Bozar pour la grande expo printemps-été du musée. Une occasion unique puisque cet ensemble d'une richesse inouïe, édifié durant 35 ans et exporté pour la première fois en Europe en 2018, n'a jamais été vu en Belgique. Ce n'est donc pas la Florence renaissante que vous verrez là-bas, mais celle d'une Toscane plus tardive, du XVIIe siècle. "Église et palais s'y parent alors d'ornements et abritent des peintres et sculpteurs maniéristes et baroques", raconte Bozar. Que ceux que les hyperboles rebutent se rassurent: le style baroque florentin serait "plus poétique et équilibré" que les "tendances dramatiques et extravagantes" en vogue à l'époque en Europe. Parmi les 40 œuvres dévoilées, vous admirerez Jacopo da Empoli, Cesare Dandini ou Francesco Furini. Pas sûr qu'ils se seraient plu à Florence, Caroline du Sud.

+ "Le baroque à Florence", jusqu'au 21 juillet 2023 à Bozar, rue Ravenstein à 1000 Bruxelles, 8€/4€, tous les jours sauf lundi, 10h-18h.

Un Schaerbeekois à l'affiche

- ©Maison Autrique

On a rarement vu plus belle affiche publicitaire que celle que Privat Antoine Théodore Livemont a dessinée pour les cafés L'Abeille d'Or. Fumeroles qui se dégagent d'une cafetière bronze telles des volutes végétales, drapé et imprimé textiles digne des geishas, équilibre de la composition propre à ravir n'importe quel musée. Dont la Maison Autrique fait sans nul doute partie puisque la bâtisse connue comme la première oeuvre majeure d'Horta expose le célèbre affichiste schaerbeekois jusqu'à janvier 2024. L'homme est un artiste polyvalent: non seulement il dessine et peint, mais réalise aussi des sgraffites sur d'innombrables façades bruxelloises. Au-delà de ses créations féminines aux motifs floraux pour les biscuits De Beukelaer, des apéritifs, des corsets, des luminaires voire un producteur d'absynthe, dont les personnages pourraient passer pour des elfes de Tolkien, il embrasse donc l'espace public pour y rester. Comme avec la faïence ornant la façade de la "Grande Maison de Blanc" où le tout Bruxelles bourgeois se fournissaient en linge de maison. C'est donc un éclairage incontournable sur tout un pan de l'Art Nouveau que vous apporte la Maison Autrique. Les publicitaires de 2023 gagnerait à s'en inspirer, non?

+ "Privat Livemont, Fleurs à l'affiche", jusqu'au 14 janvier 2024 à la Maison Autrique, chaussée de Haecht 266 à 1030 Schaerbeek, du mercredi au dimanche de 12 à 18h, 3/7€. Nombreuses conférences et autres événements liés: programme par ici.