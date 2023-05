460 tonnes de déchets récoltées dans les parcs bruxellois en 2022 : la nouvelle stratégie de Bruxelles Environnement pour contrer cela

Bruxelles Environnement et Fostplus lancent alors la troisième édition de la campagne #Wearepark. Brussels. En clair, une campagne de sensibilisation invitant chacun à jeter ses canettes, ses paquets de chips vides ou ses emballages de fromage dans les poubelles. À travers des affiches montrant des situations de la vie quotidienne que l’on peut apercevoir dans les parcs bruxellois l’été venu avec un slogan sympa : “super simple, super geste, super effet”.

Une affiche de Bruxelles Environnement et Fostplus pour la troisième édition de la campagne #WeArePark.Brussels. ©D.R.

Petit plus à ce sujet, les poubelles de tri arrivent également. Bruxelles Environnement collecte de plus en plus de PMC séparément. En 2022, 220 mètres cubes en avaient été récoltés “un bilan encourageant”, souligne Bruxelles Environnement.

Un mégot, c’est 500 litres d’eau

Et les chiffres sur les conséquences de la pollution dans les parcs bruxellois ne cessent pas d’impressionner, malgré une baisse de 7,5 % de la quantité de déchets envoyés à l’incinérateur. Chaque déchet abandonné coûte à l’ensemble des acteurs du parc : usagers, personnel d’entretien, et surtout la faune et la flore des lieux. Et pour cause : un mégot laissé au sol, c’est 500 litres d’eau pollués, rappelle Bruxelles Environnement.

Pour contrer le fléau, l’organisme bruxellois doit gonfler ses rangs avec le recrutement de 55 saisonniers pour veiller au grain. Ainsi qu’une compagnie d’improvisation, nommée BIL, qui animera les parcs pour sensibiliser ses usagers. La joyeuse animation aura lieu le 17 mai au parc de Laeken, le 20 mai au parc Georges Henri, le 27 mai au parc Elisabeth, le 10 juin au Cinquantenaire et le premier juillet au parc de la Woluwe.

Pour rappel, jeter ses déchets en dehors de poubelles constitue une infraction passible de 350 euros d’amende. “C’est la police ou des agents constatateurs communaux et régionaux qui peuvent infliger une amende. L’objectif n’est bien sûr pas de sanctionner mais de sensibiliser et de pousser les usagers des parcs à agir comme ils le feraient chez eux. On voit que la quantité de déchets diminue mais il y a encore du travail. Nous sensibilisons chaque citoyen à la quantité de déchets et donnons notamment des trucs et astuces 'zéro déchet'. Chacun peut agir à son niveau”, conclut Bruxelles Environnement.