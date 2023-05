Quel est ce projet immobilier de grande ampleur à Bruxelles qui ne fait pas l’unanimité ?

Il serait donc prévu de détruire des bâtiments afin de mettre en place un projet résidentiel, abattant dans la foulée deux grands cerisiers.

Mais une pétition a d’ores et déjà vu le jour, réunissant plus de 850 personnes se refusant à ce bouleversement en plein cœur de Bruxelles. À présent, l’enquête publique est terminée et la commission de concertation aura lieu le 23 mai afin de discuter du projet.