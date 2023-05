100.000 visiteurs ce week-end pour la fête de l’Iris : Kid Noize, Martin Solveig, Simon LeSaint et Peter Luts ont mis le feu sur scène (PHOTOS)

La 34e édition de la fête de l’Iris a été un carton ce week-end du 6 et 7 mai 2023. 100.000 visiteurs présents, à Bruxelles, a indiqué ce dimanche visit.brussels. Partout dans la capitale, les Bruxellois et visiteurs se sont bousculés pour vivre les festivités proposées. Avec spectacles, foodtrucks et animations, il y a eu de tout et pour tous les goûts.