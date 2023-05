Cinq ans de retard pour 2,5 kilomètres de ligne : le tram Tour&Taxis, une histoire de retards et de tergiversations

Les années passent et le projet de tram, promis en 2018, accumule le retard. Dans une récente interview accordée à La Dernière Heure, la ministre bruxelloise Elke Van den Brandt (Groen) a avancé la date de 2029 pour l’inauguration de la connexion entre Belgica et la Gare du Nord. Dans la continuité des travaux, le prolongement jusqu’à la Gare Centrale est quant à lui attendu pour 2032. L’accord gouvernemental, prévoyait pourtant la réalisation “d’ici 2024, des nouvelles lignes de tram vers Neder-Over-Hembeek et Tour&Taxis”. Pour la ligne NOH, avançant à la vitesse grand V, le défi devrait être relevé. La ligne Tour&Taxis, quant à elle, écope d’une législature de retard.

Des tergiversations sur le tracé

Contacté, le cabinet de la ministre Van den Brandt s’explique : “Les ressources humaines à Bruxelles Mobilité avaient besoin d’être consolidées pour travailler sur deux trams en même temps (tant pour les études que pour l’exécution). Maintenant c’est fait. On regrette également ce retard, mais nous sommes satisfaits d’avoir enfin pu dégager de nouvelles ressources et que les études battent leur plein. Nous pouvons donc confirmer que, si un retard est accusé, le projet est maintenant sur de bons rails.”

Un petit retour en arrière s’impose. Déjà évoquée en 2013, la création d’un tram desservant Tour&Taxis a été officiellement annoncée en décembre 2018 sous Pascal Smet (Vooruit), alors ministre de la Mobilité. Les raisons : le boom sans précédent que connaît que le quartier. “Au cours des prochaines années, le site attirera un large public de personnes voulant y habiter, travailler, faire du shopping, participer à des événements ou se détendre”, annonçait alors le mandataire socialiste.

Entre les terminus, la définition du tracé ne fut cependant pas aisée. Des discussions en coulisses, qui ont pesé sur le calendrier. En 2018, il était en effet question de faire passer le tram place Rogier. Une option qui sera finalement mise aux oubliettes. En 2021, trois ans après l’annonce, un tracé modifié est défini : le tram doit débuter sa course à la station Belgica pour ensuite emprunter la rue Picard, la passerelle Suzan Daniel et enfin le boulevard Bolivar pour rejoindre la Gare du Nord. Dans un second temps, un prolongement vers la Gare Centrale est prévu via le boulevard Saint-Lazare et le boulevard Pachéco. Ce même été 2021, il était prévu de commencer les travaux “fin 2023”. Un chantier aujourd’hui repoussé à un horizon encore lointain.

Tracé du futur tram Tour & Taxis ©IPM Graphics

”Cette ligne, c’est le monstre du loch Ness”

À Saint-Josse, commune où la desserte tramifiée est attendue de pied ferme, la patience est épuisée. “Cette ligne, c’est le monstre du loch Ness”, soupire le bourgmestre Emir Kir (indépendant, ex-PS), qui déplore les chronophages tergiversations à propos du tracé. “Un an a été perdu. Or c’est un beau projet, et on a besoin de désenclaver, d’avoir une possibilité de desservir Saint-Josse et Tour&Taxis.”

Au sein même de la coalition régionale, des dents ont grincé à la récente annonce des retards. “Cinq ans de retard pour réaliser 2,5 km de ligne : c’est incompréhensible ! Aucun travail préparatoire n’a encore été fait”, glisse un membre de la majorité, qui impute la faute à un “manque de leadership” de la ministre Van den Brandt. “Elle aurait dû davantage guider son administration.” Une critique réfutée par son cabinet, évoquant un “problème de ressources”.

La priorité à Neder-Over-Heembeek ?

Off the record, y compris chez des Verts, on évoque un dossier mal suivi au sein de Bruxelles Mobilité, une administration “exsangue” qui n’a eu du mal à garder la tête hors de l’eau face aux différents projets. Il nous revient une accusation lancinante : le tram Tour&Taxis a été mis de côté pour mettre les bouchées doubles sur la ligne de Neder-Over-Heembeek, dont le chantier a débuté de manière fulgurante. “La ligne Tour&Taxis n'a pas été la priorité”, dénonce un mandataire haut placé dans la sphère bruxelloise.

Le projet est pourtant vu de toutes parts comme stratégique dans le déploiement du quartier, considéré comme un des pôles d’avenir de la capitale. Bruxelles Environnement, administration flamande… on ne compte en effet plus les acteurs de premier rang à s’installer en bordure du canal. À quoi s’ajoutent une batterie de logements et une revitalisation empreinte d’embourgeoisement dans les quartiers laekenois avoisinants. Sans parler de la rénovation de la Gare Maritime et des infrastructures mêmes du site de Tour&Taxis. “Une ligne avait été promise pour 2024. Ce retard donne une mauvaise image au gouvernement bruxellois”, peste un membre de ce même exécutif.

Un budget de 38 millions, hors matériel roulant, est prévu pour cette ligne entre Belgica et la Gare Centrale. Une ligne qui n’a, soit dit en passant, pas encore de numéro. Mais pas de panique : il reste encore six ans pour en trouver un…