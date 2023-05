Ce week-end à Bruxelles, c’est la Fête de l’Iris: des sorties pour toute la famille, à moins que…

+ MAIS ENCORE | En manque d’idées ? N’hésitez pas à surfer dans notre page “agenda” bruxelloise : certaines sorties n’y ont pas de date de péremption.

Un joli bouquet d’iris

- ©visit.brussels

Il est temps de replanter l’iris : la “fête nationale” bruxelloise revient ces 6 et 7 mai réjouir les rues de la capitale. Comme de coutume, l’événement central de la Fête de l’Iris invite les danseurs pour une “electro night” géante ce samedi soir sur la place des Palais : Simon LeSaint, Peter Luts, Martin Solveig et “notre” star Kid Noize se succéderont aux platines dès 19h.

Autre rendez-vous incontournable : les “villages thématiques” au parc de Bruxelles, ce dimanche. Ils rassemblent des organismes, associations, lieux, institutions qui dévoilent leurs talents dans les domaines de la culture, des sciences, du sport, du service public ou même de la politique européenne. Les familles feront forcément le détour par le “Kids Village”, planté sur la place du Musée avec du street-art en direct, du cirque, de l’escalade et un bien pratique baby corner. On y annonce des tortues géantes, une grand-mère troll et un raccommodeur de fleurs. Enfin, vous casserez la croûte avec une cuisine brusseleir épicée de saveur globale à l’Iris Food Corner.

La Fête de l’Iris, c’est aussi l’occasion de vous faufiler dans des lieux publics célèbres ou plus discrets de Bruxelles. Une série de visites guidées sont prévues. Elles peuvent se faire à pied (Flagey, Quartier européen, Sablon et Marolles…) ou à vélo (Tour&Taxis, Uccle, projets européens…) En intérieur, vous visiterez évidemment le Parlement bruxellois (qui, de la salle des glaces à l’hémicycle via les salles et salons, prépare un programme familial alliant magie, histoire, musique, anecdotes et photo). Mais aussi entre autres la Garde-Robe de Manneken-pis, le BELvue ou le musée de la bibliothèque royale (KBR désormais) qui prévoit des visites contées (toutes les visites par ici).

Enfin, plusieurs communes organisent elles aussi leurs événements pour fêter l’iris (tout le programme par ici). À Anderlecht par exemple, le COOP est ouvert pour des expos, visites guidées et ateliers. À Schaerbeek, des visites guidées Art Nouveau vous emmènent dans le quartier Louis Bertrand alors qu’à Saint-Gilles, on se faufile dans le magnifique Aegidium avant une promenade là aussi Art Nouveau.

L’avenue de Tervueren en fête

- ©Communes d'Etterbeek et Woluwe-Saint-Pierre

Y a pas que le Dimanche sans Voiture que l’avenue de Tervueren rend son bitume aux piétons : chaque année, Etterbeek et Woluwe-Saint-Pierre s’allient pour fêter “leur” deux fois deux bandes en grande pompe. En 2023, c’est ce dimanche 7 mai que ça se passe. Dès 11h30, les festivités seront lancées par un triporteur customisé en soundsystem mobile. Toute la journée, de nombreux spectacles et animations sont prévus sur les 3km de l’artère. On peut citer des machines volantes, des chants traditionnels indiens, une curieuse bibliocyclette, du cirque… Les clubs sportifs communaux se chargent des démonstrations musclées ou d’esprit d’équipe. Bien sûr, l’événement ne va pas sans son immense brocante. Sur tout le parcours, 5 “villages” attendent les visiteurs de Montgomery à Chien Vert, qui rassembleront ambulants, forains, associations et foodtrucks. Et pour se donner un air d’estivant, on baguenaudera à la régate des étangs Mellaerts. En arborant le canotier chiné un peu plus haut.

+“Fête de l’avenue de Tervueren 2023”, ce dimanche 7 mai dès 11h30 à Etterbeek et Woluwe-Saint-Pierre. Programme complet par ici.

C’est à jouer près de chez vous

- ©Zinne Games

Press start ! C’est parti pour un week-end de jeu vidéo à la Tricoterie. L’espace saint-gillois accueille en effet le premier Zinne Games. Où il sera forcément question de création vidéoludique bruxelloise. On est loin ici des grosses machines et des millions de dollars générés par le secteur : “on mettra en avant les dimensions artistique, sociale et locale du jeu vidéo”, promettent les organisateurs d’Arts&Publics. Durant ces deux jours, vous prendrez le paddle sur des créations belges, écrirez vos premières lignes de programmation, vous lancerez dans un stream en live, dessinerez quelques pixels ou poserez vos questions aux invités des conférences. Les papas et mamans foutront aussi la honte à leurs kets en les défiant sur les bornes d’arcade rétro de Pac-Man, Donkey Kong ou Street Fighter II. Des tournois de Minnecraft ou FIFA, des bornes de jeux designées pour la famille à la prise en main unique et facile, et même des concerts animeront le week-end. Et on appuiera sur pause pour ne pas oublier de se restaurer

+“Zinne Games”, ces 6 (11h-minuit) et 7 mai 2023 (11h-18h) à La Tricoterie, rue Théodore Verhaeghen 158 à 1060 Saint-Gilles, gratuit

Salut ma vieille !

- ©Sublime, la Vieille

Est-on vieille à 40 ans ? Les intéressées vous en diront plus. Mais il est clair que dans les médias, les arts, le sport ou la pub, la quadra n’a plus rien d’une jeune première. Et se retrouve souvent reléguée aux seconds rôles. Voire aux seconds rangs. Voire encore aux oubliettes. Le festival “Sublime, la Vieille” veut corriger tout ça, et avec raison. L’événement organisé par les deux amies photographes Annabel Sougné et Jasmine Van Hevel s’avance comme “le premier festival qui parle des femmes de plus de 40 ans”. Il s’adresse “à toutes les vieilles, celles qui le seront et celles et ceux qui les côtoient”. Plutôt anticonformiste ! Le programme se divise entre le parc Tournay-Solvay et les Écuries, à deux pas. Au programme, une trentaine d’ateliers au choix : chant, yoga, poésie, cercles de parole sur le sexe et le plaisir, cosmétique, phytothérapie, naturopathie, percussions, danse, dégustations… Et puis aussi un très précieux docu sur la ménopause, une expo photo qui réunit 28 femmes photographes internationales autour de leur regard sur le corps vieillissant, une autre sur la vulve, des concerts, une conférence avec des gynécologues, un apéro et des food-trucks. Et c’est tant mieux : aucune ambition à rester jeune.

+“Sublime, la Vieille”, ces 6 et 7 mai au parc Tournay-Solvay et aux Écuries de la Vénerie (place Gilson) à 1170 Watermael-Boitsfort. Les nombreux ateliers sont payants (programme par ici, 50€/3 ateliers le samedi, 35€/2 ateliers le dimanche)

Le festival le moins familial de l’année

- ©BXL PFF

On ne va pas pousser le vice et vous conseiller d’y aller en famille. Mais sachez que le Brussels Porn Film Festival revient pour une 2e édition. Le porno est le genre cinématographique le plus regardé dans le monde. Et le plus produit. Mais celui qui se projette ce week-end à Bruxelles n’est pas le même que sur les plateformes stars qui multiplient leurs horreurs sexistes au gigaoctet. Pas plus qu’il ne ressemble à l’érotisme scandinave ou allemand qu’on se matait jadis en stoem dans les salles X du boulevard Anspach. Les organisateurs annoncent en effet une programmation dédiée à la “pornographie contemporaine”. Celle-ci s’entend comme “un nouvel outil de pouvoir et de création pour les groupes marginalisés”. Soit les féministes, les LGBTQI +, les travailleurs du sexe ou autres minorités, “qui retournent l’objectif vers eux pour exister aux yeux des médias mainstream qui, d’habitude, les ignorent”. À l’Aventure et au Nova défileront donc des fictions, des docus, des courts, des formats expérimentaux, mais aussi des tables rondes, des ateliers et bien sûr des soirées. La décence nous oblige à vous suggérer de consulter la programmation vous-même.

+“Brussels Porn Film Festival”, jusqu’au 7 mai à l’Aventure, au Nova (et au Beursschouwburg et au Bario). 6€/8€ la séance, 25€ pour 5 séances. Les films sont aussi disponibles en ligne pour 18€ du 8 au 22 mai 2023.