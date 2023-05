L'inquiétude médicale grandit autour du squat de la rue de la Loi

Au départ, 80 demandeurs d'asile occupaient le bâtiment, mais le nombre est monté à 100 en un seul jour. "Pour surveiller la capacité maximale, nous avons mis en place un système de bandelette et une liste d'enregistrement", explique Tjara Visser. "Chaque jour des jeunes sont à la porte pour nous demander de leur trouver une place d'accueil. Cela montre que cette crise de l'accueil est toujours aussi importante."

Pour faciliter la communication et rester dans le bâtiment, les demandeurs d'asile sont regroupés par langue et envoient un représentant pour participer aux réunions avec les organisateurs. L'administration communale a toléré l'occupation du bâtiment et des négociations se sont ensuite tenues avec le promoteur immobilier Atenor, propriétaire des lieux. "Quelques points doivent encore être éclaircis. La conformité aux normes anti-incendie doit être assurée et des discussions ont été entamées sur l'attribution de la responsabilité de l'accueil à une ASBL", explique la porte-parole du collectif. "Il existe tellement de solutions politiques sur la table, mais il n'y a aucune réaction concrète", déplore Tjara Visser. "Dans le bâtiment, il y a des personnes qui auparavant dormaient dans la rue des Palais. Selon la secrétaire d'État, elles ont toutes été prises en charge, mais nous constatons qu'elle ne fait que mentir", ajoute-t-elle.