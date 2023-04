Trois voleurs arrêtés après une course-poursuite et une chasse à l’homme à Vilvorde

La police a été appelée vers 17h10 pour un vol à main armée d’une voiture. Le propriétaire du véhicule l’avait mise en vente et avait organisé un rendez-vous avec des personnes prétendant être intéressées par celui-ci. Lorsque les acheteurs présumés se sont présentés vendredi après-midi, ils ont menacé le propriétaire avec une arme à feu et se sont emparés du véhicule et des bijoux qu’il portait.