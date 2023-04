La liste des communes concernées par la suppression d’une collecte de sacs-poubelles blancs s’allonge: "il s’agit d’exceptions"

La reforme des collectes des sacs-poubelles arrive bientôt. Les nouveaux calendriers pour déposer ses sacs en rue sont disponibles en ligne et arrivent au fur et à mesure dans les boîtes aux lettres. Depuis l’annonce de la réforme, le ministre de l’Environnement Alain Maron annonce qu’une des deux collectes de sacs blancs (les déchets résiduels non triés) sera supprimée dans 10 communes (Auderghem, Berchem, Bruxelles-ville (uniquement Haren et Neder-over-Hembeek), Evere, Ganshoren, Jette, Uccle, Watermael-Boitsfort, et les deux Woluwe.) Pour le député bruxellois Bruno Bauwens (PTB), il y a un gros hic. Avec la publication des nouveaux calendriers, il a remarqué que certaines voiries des communes de Schaerbeek, Molenbeek, Forest, Ixelles et Etterbeek, passaient également à une collecte de sac blanc par semaine. “Le ministre Alain Maron a menti.”