Ce week-end à Bruxelles, musique et bière roulent à flots

+ AU VERT | Pour une sortie au vert pas loin de Bruxelles, le bois de Hal, le château de Grand-Bigard ou le parc du Rouge-Cloître attendent vos visites printanières, ainsi que le Jardin Botanique de Meise.

+ MAIS ENCORE | En manque d’idées ? N’hésitez pas à surfer dans notre page “agenda” bruxelloise : certaines sorties n’y ont pas de date de péremption.

Des Balkans à Bruxelles

- ©Balkan Trafik

Le festival Balkan Trafik s’ouvre dès ce vendredi sur la scène de la place De Brouckère. Le rendez-vous des cultures du sud-est de l’Europe se la joue d’abord et avant tout musicale. Les organisateurs revendiquent une affiche qui balance “des cuivres traditionnels aux sonorités rock, gipsy punk, funk et grooves les plus contemporaines”. Deux têtes d’affiche sont annoncées pour cette 17e édition : Dubioza Kolektiv vendredi, “phénomène du métissage qui fête ses 20 ans”, et Balkan Beat Box, “stars de la fusion électro des musiques traditionnelles de la Méditerranée, des Balkans et d’Israël”. Des groupes du Kosovo, d’Albanie, de Bosnie, Serbie, Turquie, Macédoine ou Grèce sont attendus. Sachez-le, les après-midi sont gratuites dans le centre-ville bruxellois où un village des Balkans régalera le piétonnier. Et dimanche, les danses traditionnelles animent la Grand-Place lors du “giant horo”.

+“Balkan Trafik”, 25/32,50€/jour, 40/45€ les deux jours, entrée gratuite entre 16h30 et 18h vendredi, 14h et 18h samedi, gratuit en dessous de 12 ans

Rayon musique toujours, ce week-end toujours, on prend la tangente vers le quai de Heembeek pour le Hangar 2023. Ce festival de musique électronique se planque dans un ancien entrepôt reconverti en lieu de fête. Et fait s’amarrer dans le port de Bruxelles quelques grosses cylindrées du genre : Âme, Anfisa Letyago, Helena Hauff, Stephan Bodzin ou Sara Dziri. Attention, les pass samedi sont tous vendus mais il reste des tickets week-end et dimanche : 41,50€/61,50€.

Enfin, difficile de passer sous silence le rendez-vous annuel de la FGTB qui convie les travailleurs et les autres à son 1er mai pour la Fête du Travail. Ça se passe au Mont des Arts de 12 à 20h pour une journée festive et forcément revendicatrice. En têtes d’affiche : les camarades belgo-colombiens de La Chiva Gantiva et le duo bruxellois féministe Juicy. Avec aussi un 2e podium, des débats, un incontournable village associatif, et un espace enfants. Le tout est bien entendu 100 % gratuit.

Voyage dans le temps

- ©Musée du Tram

Les véhicules historiques sont sortis des hangars de briques du Musée du Tram. De quoi réjouir les amoureux de ce patrimoine ferroviaire comme les familles qui cherchent une façon originale de prendre l’air à Bruxelles. D’abord, on vous recommande sincèrement la visite entre les antiques hippomobiles, bus et motrices conservés à Woluwe. Les publicités anciennes, les iconiques carrosseries jaune poussin coupées de bleu canard et les collections de panonceaux directionnels ou de machines à composter vous assurent un délicieux retour dans le temps vers la Belgique de grand-papa. Ensuite, embarquez dans un tram ou un bus vintage pour une virée dans les rues de la capitale. Notamment sur les banquettes de bois vernies de vénérables motrices sans fenêtre, ce qui vaut vraiment le ticket. Le voyage vous emmène jusqu’à Tervueren les samedis et dimanches. Le dimanche, d’autres itinéraires transitent vers la Gare Centrale (bus) ou le Cinquantenaire (tram). Le must peut-être ? Les jours fériés (et donc ce lundi 1er mai), deux parcours en trams de bois ouverts vont et viennent sur les rails de la rue Royale entre Sainte-Marie et Poelaert et de l’avenue Louise entre Poelaert et Legrand. Saut garanti “au temps ou Bruxelles bruxellait”.

+ Musée du Tram, les samedis, dimanches et jours fériés de 13h-18h30, avenue de Tervueren 364b, à 1150 Woluwe-Saint-Pierre. Tous les horaires de sortie des trams et bus historiques sont à consulter sur ce PDF en ligne. Entre 6 et 13€ pour le musée et le voyage (ticket valide un jour), de 4 à 9€ pour le musée seul, 5€ pour un supplément voyage, gratuit jusqu’à 5 ans.

Mont des Arts avec vue

- ©Brussels Short Film Festival

Le Brussels Short Film Festival est lancé jusqu’au 6 mai. Ce week-end se tient l’un des événements phare de ce rendez-vous du cinéma en version XS : la Nuit du Court, de 22h à 2h à Flagey. Vous y verrez deux programmes de best-of du BSFF, une battle de clips vidéo et une session de très très courts films. Durant la semaine, rendez-vous aussi au Mont des Arts pour les traditionnels open air gratuits du BSFF : ça se passe le mardi 2, le mercredi 3 et le jeudi 4 mai à 21h avec une programmation de pépites qui ont tapé dans l’œil du public lors des précédentes éditions. Au total, l’événement additionne 295 films répartis en 90 séances de 1h30, dont 121 sont en compétition. On soulignera la séance famille de ce dimanche 30 avril (11h à Flagey), une galerie d’animaux sportifs animés en 3D, du kangourou basketteur à l’otarie sur rollers (samedi 6 mai, 11h à Flagey), un programme compilant les sélectionnés aux oscars (2 mai aux Galeries) ou encore les mignardises décalées et sanglantes du partenaire Court mais Trash (ce vendredi 28/04 à 22h ou le vendredi 5 mai 22h à Flagey).

+“Brussels Short Films Festival”, jusqu’au samedi 6 mai 2023 à Flagey, au Vendôme et aux Galeries, prix variables, programme complet et détail des séances à consulter sur l’agenda en ligne.

Des Anglais marient la gueuze

- ©Brasserie Tilquin

La Gueuze Tilquin est la seule gueuze de Wallonie. L’excursion qu’on vous conseille ici vous emmène donc aux frontières de Bruxelles. Mais elle vaut le coup pour tous les amateurs de la bière bruxelloise par excellence qu’est le lambic. Ce week-end, Pierre Tilquin invite en effet dans ses murs de Bierghes ses amis anglais de brasseries renommées. Connaissant l’orthodoxie du patron de l’unique gueuzerie wallonne, soyez sûrs que les verres y déborderont d’une qualité artisanale 100 % certifiée. Des pompes branchées pour ce “Tilquin British Beer Festival” couleront les créations de 8 brasseries d’Outre-Manche. Dont The Kernel, Burning Sky, Marble, Moor ou Hanspach&Hobday. Tilquin en profitera pour présenter 3 nouvelles gueuzes réalisées en hommage à des membres de sa famille, ainsi qu’une nouvelle rhubarbe. Entre les visites de la gueuzerie où sont réalisés les précieux assemblages maison, des foodtrucks assureront le ravitaillement. Et l’endurance.

+“Tilquin British Beer Festival”, 29 et 30 avril 2023 (12h-21h) à la Gueuzerie Tilquin, chaussée Maïeur Habils 110 à 1430 Bierghes (Rebecq). 25€/entrée (qui comprend verre et 6 jetons), 12€/non-buveur de bière. Des navettes de bus sont prévues depuis la gare d’Enghien dès 11h30. Mais la promenade vaut aussi le coup à vélo via le canal. Nos conseils par ici.

- ©Brasserie Surréaliste

Si vous préférez rester dans Bruxelles, deux autres brasseries feront la fête ce week-end. À la Brasserie Surréaliste, la première bougie est soufflée avec un mini-festival de 3 jours place de la Nouvelle Halle aux Grains. Les concerts experimental, techno et rock (10€/soir, 15€/WE) résonneront dans la salle des brassages, au sous-sol de ce lieu immense, qui avec sa déco rococo décadente, tranche dans la sobriété habituelle du milieu de la bière. Du côté de la brasserie Illegaal à Anderlecht, dans un style sans doute plus punk et postindustriel, on célèbre la première année à la base de Bollinx. Là aussi : mini-festival tout le week-end avec une affiche de “plus de 80 artistes” en musique, danse, théâtre, cirque…. D’un côté où de l’autre, vous n’aurez pas soif.