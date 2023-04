Il roule sur la ligne 51 : voici le tout nouveau Tram Nouvelle Génération de la STIB (photos)

Le TNG, ou “Tram New Generation”, est destiné à renforcer l’offre de tram à Bruxelles. “Plus spacieux et plus confortable, il est équipé de larges portes et d’un plancher bas intégral. Tout a été conçu pour faciliter l’accès au véhicule pour les personnes à mobilité réduite, ainsi que pour améliorer la circulation et le confort des voyageurs à bord”, a communiqué la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles.

Plus spacieux et plus long, le TNG doit permettre d'augmenter la capacité de 25% sur le réseau tram de la STIB.

”Il s’agit d’une évolution moderne et élégante des tramways T3000 et T4000 les plus récents. Leur design s’inspire du style Art nouveau et a été confié au designer Axel Enthoven de la société Yellow Window”, a indiqué la STIB.

guillement Grâce à ce TNG, nous pourrons augmenter le nombre de places disponibles de 25 % en trois ans.

Le TNG est équipé de technologies pour augmenter la sécurité comme des capteurs sensibles à chaque porte, une caméra frontale pour réduire les angles morts, la détection des obstacles et des éléments souples à l’avant pour réduire l’impact en cas de collision.

Le nouveau tram sera progressivement déployé à Bruxelles. Il circule déjà dans une version courte de 32 mètres, avec 182 sièges. Une version longue de 43 mètres, avec 256 places, est également en cours de déploiement. Le tram a fait l’objet de nombreux tests avant d’être mis en service, a précisé la société de transport public.

Le plancher bas intégral facilite la circulation des poussettes ou des chaises roulantes.

Le plan tram du gouvernement bruxellois prévoit la construction de plusieurs lignes de tram d'ici 2035. “Nous continuons à étendre et à renforcer nos lignes de tramway”, a déclaré Brieuc de Meeûs, administrateur délégué de la STIB.

”Grâce à ce TNG, nous pourrons augmenter le nombre de places disponibles de 25 % en trois ans. Il y a encore beaucoup de nouvelles lignes à l’horizon. Nous construisons aujourd’hui le réseau de demain, et cela vaut pour les bus, les trams et le métro”, a conclu de Meeûs.