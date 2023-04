”Toc Toc Nicole”, une cinquantaine de demandeurs d’asile occupent le bâtiment voisin du CD&V, rue de la Loi

Masques d’Alexander De Croo (Open-VLD) mais surtout de Nicole De Moor (CD&V) sur le visage, une cinquantaine de demandeurs d’asile ont pris possession du bâtiment voisin du siège du CD&V, le parti de la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration. L’objectif : faire réagir cette dernière face aux “3 000 demandeurs d’asile qui dorment dehors (et) voient leur état de santé se dégrader de jour en jour. Il faut des solutions structurelles ici et maintenant”.