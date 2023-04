Ce week-end à Bruxelles, haute voltige et plancher des vaches

+ AU VERT | Pour une sortie au vert pas loin de Bruxelles, le bois de Hal, le château de Grand-Bigard ou le parc du Rouge-Cloître attendent vos visites printanières, ainsi que le Jardin Botanique de Meise.

+ MAIS ENCORE | En manque d’idées ? N’hésitez pas à surfer dans notre page “agenda” bruxelloise : certaines sorties n’y ont pas de date de péremption.

Eeeeeehhh Hopla !

- ©Hopla/Ville de Bruxelles

Le cirque s’empare des rues du centre de Bruxelles ce week-end pour le festival Hopla ! Le rendez-vous en est à son 16e tour de piste et jongle avec les différentes disciplines : voltige, porter, trampoline et sauts acrobatiques feront frissonner les familles au pied de Sainte-Catherine, dans le quartier des quais et du Marché aux Porcs. Le principe, c’est la gratuité et l’interactivité. Les artistes se produisent à plusieurs heures de la journée et vous déambulez entre les scènes pour passer d’un spectacle à l’autre. Il y aura des chutes, des bonds, des vols planés, des maladresses (feintes) et des prouesses (authentiques). On pointera aussi la carte blanche aux jeunes étudiants de l’ESAC, les petits circassiens venus de toutes les écoles de Belgique ou encore une battle des tours les plus dingues. Enfin, le clou du week-end risque d’en laisser plus d’un bouche bée : une roue de la mort, vertigineux engin du cirque traditionnel, se dressera sur le Vismet.

+“Hopla”, ces samedi 22 et dimanche 23 avril sur le Vismet, les quais et la place De Brouckère, gratuit, tout le programme est en ligne

Eeeeeehhh v’là l’printemps !

- ©Theo&Jeanine/Commune de Ganshoren

Ganshoren fête le printemps ce dimanche 23 avril avec une parade et une journée d’animation Bij/Chez Theo&Jeanine. Le lieu vaut le détour : il s’agit de la dernière ferme de la commune bruxelloise. Ça commence à 10h avec un petit dej' puis le cortège festif “flamboyant” qui démarre de la Maison des Jeunes 83. Insolite : il sera emmené par les ânes Voyou, Chocolat et Vagabond. Chaque participant recevra un sachet de graines et un hochet en bois (histoire de bien réveiller les Ganshorenois qui voudraient faire la grasse mat'). À la ferme, dès 12h, vous attendent un buffet campagnard, une bourse de troc et un atelier plantes et graines. Mais aussi une fanfare, une balade nature, des spectacles et même un concert (16h) dans le cadre du festival BruMM (Bruxelles Musiques Migrantes). Dans les jolis murs de la ferme, dont on appréciera le béton imitant un carrelage vert vintage, se tient aussi une expo sur les “outils agricoles de jadis”. De quoi remonter à l’époque pas si lointaine où chicons, asperges et choux de Bruxelles poussaient partout dans et autour de la capitale.

+“V’là le printemps !”, ce dimanche (12h-18h) Chez/Bij Theo&Jeanine, rue de Termonde 122 à 1083 Ganshoren. Rendez-vous dès 10h à la MJ83 (avenue des Neuf Provinces 38 à 1083 Ganshoren), départ de la parade à 11h. Tout est gratuit mais la réservation est souhaitée via culture.francaise@ganshoren.brussels ou 02/464.05.39.

Eeeeeehhh on trinque

- ©Be-Here

On y conditionnait jadis l’apéritif le plus populaire au monde : le Byrrh, à Laeken, fête ses 100 ans. Bien sûr, l’ancien entrepôt n’héberge plus les stocks du remède miracle pyrénéen inventé en 1866. Mais on y trinque toujours pas mal, d’autant que la brasserie La Source y a élu domicile. Ce samedi, le lieu rénové par le CPAS de Bruxelles et rouvert en mai 2019 fête… ses 100 ans. L’occasion est belle d’aller vider quelques godets dans ce qui s’appelle désormais le Be-Here et qui héberge des projets durables et de consommation locale. La journée s’annonce patrimoniale et culturelle puisque des visites guidées vous relateront l’histoire du bâtiment aux jolies fresques dorées tandis que des étudiants du cour Florent voisin se lanceront dans des lectures, impros et concerts. Des jeux géants et animations pour enfants sont évidemment prévues autour de l’antique cheminée industrielle alors que leurs parents pourront s’initier à l’art du cocktail, en y dosant bien sûr un ou deux doigts de Byrrh. Et puis, il se chuchote que d’anciens talents de The Voice seront de la party…

+“100 ans du Byrrh”, ce samedi 22 avril 2023 (12h-18h30) au Be-Here, rue Dieudonné Lefèvre 4 à 1020 Laeken

Eeeeeehhh c’est dans la poche

- ©Iris Noir

Voilà un nouvel événement qui va tout de suite vous mettre dans sa poche… littéralement puisqu’il se consacre à 100 % à la littérature policière en 10 cm sur 18. Déclinaison d’un rendez-vous “grand format” qui a déjà eu lieu quatre fois, le premier “Iris Noir, c’est dans la poche” invite 25 auteurs ces samedi 22 et dimanche 23 avril à Bruxelles. Ça se passe à Jette, dans l’immense brasserie Le Miroir. Et il faudra bien ces m2 pour accueillir les séances de dédicaces prévues. La marraine du jour, c’est Danielle Thiéry, ancienne commissaire reconvertie en autrice de polars, qui y présentera son dernier roman paru en poche. Tremblez !

+“Iris Noir, C’est dans la poche”, ces 22 (10-18h) et 23 avril 2023 (10-17h) à la brasserie Le Miroir, place du Miroir 24/26 à Jette

Eeeeeehhh on plante la tente

- ©Camping58

Et si vous faisiez un peu de camping ce week-end ? L’un des seuls espaces consacrés à Bruxelles rouvre en tout cas sa saison ce dimanche 23 avril avec une journée festive. C’est au Camping 58 que ça se passe, juste au pied de l’Atomium. Alors d’abord, on chausse le bob et on s’inscrit à l’incontournable tournoi de pétanque par équipe de 3 (dès 14h). Le lieu est propice aux meilleurs coups : il se loge en effet dans les locaux un ancien club de pétanque. Durant l’après-midi, on annonce évidemment quelques concerts, une chasse aux œufs certes un peu tardive mais très colorée, de quoi caler sa faim, de quoi entretenir sa soif et même… un coiffeur. Pour prolonger l’ambiance estivale, sachez que les emplacements de camping seront gratuits ce soir-là (sous réserve des disponibilités des 25 emplacements).

+“Camping 58, Big Reopening Party”, ce dimanche 23 avril au Camping 58, avenue du Gros Tilleul 2/A à 1020 Laeken

Eeeeeehhh les brocantes sont de retour

Les brocantes se relancent petit à petit à Bruxelles avec quelques rendez-vous d’envergure dès ce week-end, et plus précisément ce dimanche 23 avril. C’est la grande brocante annuelle de Woluwe-Saint-Lambert (avenue des Deux Tilleuls dès 8h) où on attend 150 exposants. Le même nombre d’échoppes est prévu au Cimetière d’Evere (rue de l’Arbre unique dès 8h). L’association de parents du Collège Jean XXIII convie pour sa part 140 exposants dans la cour et la salle de gym de l’établissement (8h30-14h, 22 boulevard de la Woluwe). À Ixelles dès 9h, c’est à la rue du Sceptre que ça se passe. Deux rendez-vous à Uccle aussi : la grande brocante de l’association des commerçants du Vivier d’Oie attend 300 marchands (dès 8h sur la Chaussée de Waterloo) alors que place Saint-Job, ce sont 250 brocanteurs qui devraient animer le bas de la commune (dès 8h). Dans le centre-ville enfin, le quartier Jardin aux Fleurs annonce une centaine de stands dès 10h pour sa fête annuelle.