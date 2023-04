Procès des attentats à Bruxelles: "Des armes, les frères El Bakraoui n'avaient aucune difficulté à en trouver à Bruxelles"

Le cousin des kamikazes El Bakraoui était plus proche d'Ibrahim, du même âge que lui. Ensemble, ils "fréquentaient des filles, allaient boire des verres, comme n'importe quels jeunes", puis ils ont "fait des bêtises liées au grand banditisme", mais "qui n'avaient rien à voir avec le terrorisme".

Quand Ibrahim sort de prison en 2014, les deux cousins n'ont presque plus de contacts, "pour des raisons ridicules". "C'est après que j'ai compris que c'était une stratégie de sa part de s'éloigner de moi, car il avait changé." "Ils ont su dissimuler ça. Moi j'ai grandi avec eux, j'ai rien vu", a-t-il affirmé.

"Pour moi, c'est en prison que tout s'est passé. C'est peut-être Khalid qui s'est radicalisé et qui a entraîné Ibrahim avec lui", estime M. Benhattal. "Il m'a fallu beaucoup d'années pour accepter qu'ils avaient pu faire ça, j'ai été à la morgue pour voir leurs dépouilles. (...) J'avais besoin de ça pour réaliser", a ajouté celui qui dit ne jamais avoir entendu parler de l'Etat islamique avant les attentats. "Je ne m'intéressais pas à la religion."

C'est peut-être pour cette raison qu'un autre de ses cousins, Oussama Atar - jugé ici par défaut car présumé mort - "n'a à aucun moment essayé de m'endoctriner" malgré de nombreuses visites en prison.

Les parents et la soeur des frères El Bakraoui n'ont pas souhaité témoigner devant la cour d'assises. "Toute la famille est totalement détruite", a glissé M. Benhattal. "Ils sont à bout, ils ne vivent plus, ils survivent." "On n'a rien vu venir, c'est ça le plus dur dans l'histoire, on n'était pas loin donc tout le monde pense qu'on aurait dû les dénoncer, mais on a été les premiers à être bernés", a-t-il dit à la cour.