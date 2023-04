Gliize, la nouvelle trottinette "bruxelloise" lancée par un ancien de Koh-Lanta et son fils

Ce qui pourrait pousser les Bruxellois à y grimper, c'est que Gliize revendique un ancrage plus local que les géants de la concurrence que sont Lime (Californie), Dott (Amsterdam), Bolt (Estonie), Tier (Berlin), Pony (Angers) ou encore Poppy (dans le giron de l'importateur automobile D'Ieteren).

Derrière Gliize, on retrouve en effet le Molenbeekois Emin Luka, ancien candidat malheureux de l'émission Koh-Lanta, et son fils Sami. Pour le lancement ce lundi 17 avril, le duo père/fils assure qu'ils veillent à la sécurité de leurs usagers en insistant sur l'importance de l'usage du casque. Même si celui-ci, rappelons-le, n'est pas obligatoire sur les trottinettes de la capitale. Selon nos collègues de La DH, la zone de couverture comprend l'ensemble du territoire bruxellois. Sauf Uccle, puisque la commune interdit le stationnement sur son sol.

Les tarifs de Gliize sont dans la moyenne du marché actuel à Bruxelles: 1€ le déblocage et 0,23€ la minute ensuite.

Reste à savoir si cet outsider local résistera au durcissement des mesures prévu dans les mois à venir à Bruxelles, dans la foulée de l'adoption de l'ordonnance trottinettes qui doit désormais être traduite en arrêté. Et alors que les engins qui encombre les trottoirs et provoquent notoirement de sérieuses blessures, restent plus que jamais controversés chez nous comme ailleurs. Suite à l'introduction de cette nouvelle législation, le nombre de trottinettes devrait être stabilisé autour des 15.000, le dépôt dans l'une des 3.000 drop-zones sera obligatoire, et le cahier des charges des exploitants sera drastiquement renforcé.