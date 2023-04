Bruxelles : des rookies en stage d’observation à la police de la route (vidéo)

Ils ont entre 15 et 17 ans et pas mal d’entre eux ont déjà l’intention de faire carrière dans la police. Jérôme et Maxence sont venus de Braine-le-Comte et de Namur. Pour eux, il n’y a pas de doute, leur avenir est en bleu : “Ce genre de journée peut nous aider à voir comment ça fonctionne. C’est plutôt chouette, oui.”