Dans le contexte du défi de la reprise des activités à plein régime après la pandémie, le chiffre global de 7,3 sur dix satisfait pleinement la direction de la STIB, si l’on en croit le CEO de la société, Brieuc de Meeùs, qui présentait mercredi les résultats du baromètre aux côtés du directeur marketing, Lionel Lammens.

La majorité des critères soumis à évaluation sont en hausse (70 sur 94).

Les fréquences, le confort, les correspondances, la ponctualité et le temps de trajet continuent de constituer le top 5 des points jugés prioritaires par les usagers.

Meilleurs scores

Les meilleurs scores (de 8 à 8,3 sur dix) sont attribués aux facilités de paiement (sans contact ; web ; en “Bootik” et “Kiosk”, ainsi que la validation du titre) ; le style de conduite dans le métro ; le service offert en Bootik ; l’attitude commerciale dans ces lieux de vente et dans les Kiosk, et le temps d’affichage dans le métro.

Le sentiment de sécurité fait partie des fortes hausse (0,2 point).

Le classement de la satisfaction par mode de transport est identique aux précédents : le métro (en légère baisse à 7,3) précède le tram (7,2 ; stable) et le bus (en hausse à 6,9 ; 6,3, il y a cinq ans).

Selon la STIB, le retour des voyageurs en nombre dans le métro après la baisse liée à la pandémie à un impact négatif sur leur degré de satisfaction notamment en termes de confort. Plusieurs difficultés liées à la modernisation de la signalisation ont compliqué leur situation et une perception également influencée par la présence en hausse de personnes en errance.