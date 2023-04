Procès des attentats de Bruxelles: les armes interpellent les jurés

Jan De Ceuster, expert en balistique à l’Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC), a expliqué qu’il avait été requis sur les lieux de l’attentat à l’aéroport de Zaventem, le 22 mars 2016, afin d’analyser deux armes retrouvées à proximité des restes humains des deux kamikazes. Il s’agissait d’une arme de poing de type revolver contenant cinq cartouches de calibre 22 et d’un pistolet de marque Crvena Zastava de calibre 7.65, qui était également chargé. Le travail de l’expert s’est limité à identifier et décrire ces armes, car celles-ci n’ont pas servi lors des attaques.

”Le pistolet de marque Crvena Zastava est-il une arme courante ?”, a notamment demandé l’un des juges assesseurs, à quoi André Chabotier, également expert en balistique, a répondu non, précisant qu’il s’agissait d’une arme produite dans les années 1970. “Comment remet-on en opération une arme qui a été neutralisée ?”, a également questionné un juré. Pour le même expert Chabotier, bien que la procédure pour rendre une arme inutilisable est plus complexe qu’avant, un “bon artisan” peut inverser le processus, mais il doit être extrêmement qualifié.

Enfin, ce sont des questions sur les filières d’acheminement des armes à l’époque des attentats et sur les prix de celles-ci sur le marché noir qui ont émané du jury. Selon les experts, des armes comme le pistolet Crvena Zastava proviennent de conflits armés. “On voit certains types d’armes plus souvent pendant un certain temps par exemple, et c’est en lien avec les guerres. Cela a été le cas des kalachnikovs après le conflit des Balkans dans les années 1990. Il y a aussi déjà des armes qui reviennent d’Ukraine aujourd’hui”, a exposé André Chabotier.

Un troisième expert de l’INCC, Sébastien Charles, a également présenté les résultats de ses analyses en résidu de poudre qu’on lui avait demandé d’effectuer, en 2019, sur un sac retrouvé dans l’une des planques de la cellule terroriste. “Les résultats viennent soutenir l’hypothèse que ce sac a été en contact avec une arme à feu ou un objet qui a été contaminé par des résidus de tir. Mais on n’est pas face à une énorme quantité de résidus de tir. L’origine de ces traces est soit une arme soit une personne qui a été contaminée par des résidus de tirs sur les mains et qui a manipulé le sac”, a-t-il développé.