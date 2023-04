”Pistolets au haché et fleurs”: les souvenirs du Mabru du chef triplement étoilé Freddy Vandecasserie (la Villa Lorraine), qui y a sa halle à son nom

Une enseigne portant le nom du chef a été dévoilée sur la façade de la halle F ainsi qu’une plaque commémorative. Le président Sevket Temiz et le directeur de l’ASBL Mabru Laurent Nys ont souligné la “remarquable carrière de Freddy Vandecasserie, chef étoilé emblématique qui a contribué à faire resplendir la gastronomie belge”.

Deux fois par semaine

”À l’époque, et tout particulièrement durant nos 17 ans de trois étoiles, j’allais deux fois par semaine à Mabru, où je rencontrais bien d’autres chefs. Nous mangions des pistolets au haché et nous ramenions des fleurs. C’était un véritable rituel !”, se rappelle-t-il, touché de voir son nom sur l’une des cinq halles du Marché matinal.

En 2020, c’est la halle G, construite en 1982 et dédiée aux produits gastronomiques tels que le gibier, la volaille, les produits de la mer ou le caviar, qui avait été baptisée du nom du chef bruxellois Jean-Pierre Bruneau (”Bruneau”). Il s’agissait alors d’une première.

En 2022, c’était au tour de la Halle D, construite en 1984 et dédiée aux fruits et légumes, de recevoir le nom d’un autre chef bruxellois bien connu, Pierre Wynants (”Comme chez soi”). Tous deux ont également obtenu le graal des trois étoiles au guide Michelin.

Un Brugeois couronné à Bruxelles

Freddy Vandecasserie avec la Princesse devant le hall qui porte son nom désormais. ©DLE

Brugeois de naissance, Freddy Vandecasserie passe d’abord par les cuisines de l’hôtel Le Plaza, dirigé par son père, ainsi qu’auprès du chef Roger Souvereyns et au Roi Dagobert à Meise. Il arrive ensuite à “La Villa Lorraine” en 1962 en tant que commis et devient rapidement chef de partie sous la direction de Georges Nollet d’abord, de Camille Lurquin ensuite.

Après l’obtention de la troisième étoile Michelin, une première historique hors de France, en 1972, il accède au poste de chef en 1980 et son fils Patrick Vandecasserie le rejoint en 1991. À la disparition du propriétaire de l’établissement Marcel Kreusch en 1984, Freddy Vandecasserie reprend les rênes de la maison. Père et fils quittent l’établissement installé en lisière de Bois de la Cambre en 2012 peu après la revente à Serge Litvine. Aujourd’hui, il n’est pas rare de le croiser au restaurant de son fils “De Mayeur” à Leeuw-Saint-Pierre, proposant une cuisine gastronomique classique et généreuse.

Mabru : de la Grand-Place au canal

Le Mabru s'étend sur 14 hectares. ©EdA - Julien RENSONNET

Auparavant, le premier marché du commerce de gros alimentaire de Bruxelles (en 1174) était tout simplement installé sur la grand-place de Bruxelles. Il le resta jusqu’en 1959 pour s’installer au quai au Bois-à-Brûler, puis au quai des Péniches et ensuite au quai aux Foins, chacun de ces déménagements ne faisant que confirmer l’impossibilité de maintenir un tel marché en zone urbanisée. Le marché matinal actuel, situé au quai des Usines, fut inauguré le 2 mai 1973. Le Mabru existe dès lors sous sa forme actuelle depuis 50 ans.

Il s’étend sur 14 hectares et draine plus de 22.000 visiteurs par mois. Une centaine de grossistes et producteurs y vendent leurs marchandises (fruits et légumes, primeurs, viande, charcuterie, volaille et gibier, poissons et crustacés, fromages et produits laitiers, cash&carry, fleurs et plantes). Entre huit et dix mille tonnes de produits transitent sur le marché chaque semaine.