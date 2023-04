"La Meilleure Friterie": "Ce n’était pas axé à 100 % sur la qualité" déplore le patron de Master Frites, arrivé 2e du concours

Reste que des polémiques ont émaillé la finale de l'émission. Ilir, de Master Frites, souhaite les faire redescendre : "non, on ne nous a pas demandé de refaire des prises. Par exemple, quand on a fait la sauce, elle a directement été mise en bocal et envoyée au jury."

©Lucie Ravet

”On avait aussi notre trophée”

Les dés n’étaient pas pipés selon le patron de la friterie traditionnelle. “On avait aussi notre trophée, ils devaient juste ajouter une étiquette si on gagnait. C’est vrai qu’à Mouscron ça a été vite après l’annonce des résultats mais ça a été bien fait.” Ilir déplore tout de même le problème au moment des votes. “Aucun de nos clients n’a pu voter et beaucoup s’en plaignent mais c’est le cas pour d’autres friteries aussi. Je pense qu’ils ont été dépassés par le succès de l’émission.”

”Ça reste de la télévision”

Pour Ilir, tout n’a pas été axé sur la qualité pure et cela tient principalement aux modalités du concours. “Utiliser des frites en sachet, ça peut se comprendre dans une baraque par souci purement logistique. Le problème c’est de comparer ceux qui en utilisent et ceux qui restent à la frite traditionnelle épluchée sur place. Il y a des sulfites dans les sachets et ça altère le goût. Et puis il y a aussi une sélection des profils des candidats qui a fait le succès de l’émission. Donc ce n’était pas axé à 100 % sur la qualité. Mais c’est beau de voir l’engouement autour des frites en Belgique.”

Le patron reste ravi de l’expérience et de la vitrine que l’émission lui apporte. “S’il y a des prochaines éditions je pense que RTL-TVI tirera quelques leçons. C’était une très belle première. On voit déjà les nouveaux clients arriver. On a dû repousser l’ouverture de notre nouvelle friterie à Ixelles (place de la petite Suisse), pour garder nos équipes à Schaerbeek.”