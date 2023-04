Nouveau préavis de grève chez les pompiers bruxellois : “nous n’avons plus d’autres alternatives pour nous faire entendre”

”Sans convocations avant ce jeudi 20 avril, les premières actions de grève auront lieu au sein du personnel du Siamu tout cadre confondu. Il est malheureux mais probablement nécessaire, pour un service d’aide et de secours, de débrailler totalement, mais nous n’avons plus d’autres alternatives pour nous faire entendre. Nous demandons à l’autorité de jouer carte sur table et ne plus faire de promesses non tenues”, explique le délégué permanent Eric Labourdette.

Parmi les raisons de cette grève, “l’âge de la pension pour les agents opérationnels, l’absence de mesures pour les métiers pénibles et pour un refinancement de la sécurité civile”, ainsi que l’”absence de suivi relatif aux modifications du statut des agents opérationnels du Siamu”.

”Sans nouvelles positives après notre audition à la commission des affaires intérieure ce 19 avril, ce préavis de grève sera également activé dans l’ensemble des zones de secours avant la fête du travail du 1er mai”, indique le syndicat, qui dit n’avoir actuellement “aucune nouvelle” du positionnement des autres organisations syndicales.