Lore Vandoorne, porte-parole du Palais : “Il ne reste que quelques centaines de places, pour certaines dates. Le système de réservation sur le site monarchie.be fonctionne bien.” C’est d’autant plus intéressant cette année que la grande serre du jardin d’hiver connaîtra bientôt une période de travaux. “Le jardin d’hiver va être restauré parce que certaines parties de la structure en acier sont oxydées.” Tous les travaux seront exécutés sans déplacer les plantes et arbres.

Le jardin d'hiver connaîtra bientôt une période de rénovation. © Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

Dans le parc comme dans les serres, les jardiniers ont une fois de plus réalisé un travail remarquable. Jean-Yves André, régisseur du Domaine royal de Laeken, ne tarit pas d’éloges à leur égard : “Tous les décors sont chaque année renouvelés par nos jardiniers. Mais les grandes serres restent toujours les mêmes, bien sûr.” Le travail ne manque pas pour l’importante équipe. D’autant que des travaux sont effectués tout au long de l’année. “On a déjà effectué des travaux de renouvellement au jardin français. Tout a été refait à neuf. Une structure d’une glycine a été remplacée. Mais d’autres structures en bois doivent encore l'être."

Les serres royales de Laeken sont un lieu d’exception. Jean-Yves André : “Elles ont tout d’exceptionnel. Une architecture qui a déjà 150 ans et qui à l’époque était avant-gardiste. On n’a jamais rien fait d’aussi beau ni d’aussi grand en Europe depuis.” Les places partent très vite, ce qui est vu comme une reconnaissance du travail accompli. “Je pense que ça veut dire que la qualité du travail des jardiniers est là. Que le personnel fait du beau et du grand travail. Au plus grand plaisir des visiteurs.”

Les serres en chiffres

Les serres de Laeken en quelques chiffres : 100 000 personnes les visitent chaque année ; Il y a une équipe de 23 jardiniers pour le parc et 15 jardiniers pour les serres ; Le domaine s’étend sur 186 hectares, au cœur de la capitale ; Les serres couvrent à elles seules 1,5 hectare avec 3 hectares de toitures de verre et sur une longueur ininterrompue de 700 mètres ; Depuis 2021, le complexe des serres est chauffé par l’incinérateur de Neder-over-Hembeek, distant de 4,5 km ; Certains palmiers ont plus de 50 ans, 150 ans pour les camélias et 200 ans pour les orangers.

