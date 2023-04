Ce week-end à Bruxelles, tous timbrés de nature

+ MAIS ENCORE | En manque d’idées ? N’hésitez pas à surfer dans notre page “agenda” bruxelloise : certaines sorties n’y ont pas de date de péremption.

Les vraies stars en mauve et blanc

- ©EdA - Jacques Duchateau

Le tapis mauve est déroulé dans le Bois de Hal. Les fameuses jacinthes tachettent de leurs pétales lavande le vert de la périphérie, même si certaines se planquent encore entre les pousses d’ail des ours, vu ce printemps tardif. Par contre, les anémones des bois, leurs colocataires blanches, déposent leurs flocons neigeux dans les sous-bois. Sachez-le : la promenade au sud de Bruxelles n’a plus rien de secret et on vient de loin pour y admirer la floraison. Vous n’y serez donc pas seul. Ceci dit, la promenade reste un enchantement. 3 circuits sont dessinés sous les hêtres de ces 550 hectares : de 4,8, 5,1 et 1,6km. Vous pouvez les rejoindre en voiture, et pourquoi pas à vélo puisque des emplacements réservés sont prévus. D’autant qu’un prêt (gratuit donc) s’organise depuis la gare chaque week-end. Dans les bois lui-même, respectez les chemins balisés : l’espace naturel est protégé. Et c’est tant mieux.

+“Bluebell festival au bois de Hal” : la saison 2023 s’ouvre ce week-end des 15 et 16 avril. Les week-ends jusqu’au 1er mai, des navettes de bus gratuites sont organisées toutes les demi-heures depuis la gare de Hal (9h-20h). Vous y trouverez aussi des vélos en location (gratuits les week-ends, de 9 à 17h). Un plan depuis Hal est téléchargeable ici et un autre zoomant sur le bois (et les parkings) par là.

Tulipes à l’assaut du château

- ©IPM - Bernard Demoulin

Plus au nord, comme chaque printemps, les tulipes font le siège du château de Grand-Bigard, à une encâblure de Bruxelles. Pour cette 20e édition de Floralia Brussels, elles ont dévoilé leurs bannières multicolores une quinzaine de jours en retard. Dans ce printemps tardif, le gros des troupes du million de bulbes plantés autour de la bâtisse de briques orangées pointe aujourd’hui le nez. 400 variétés de tulipes forment des tapis vivants, dont les perroquets, fleurs de lys, crispa, viridiflora, triomphes ou Darwin. Sur la promenade dans le parc de 14ha, vous admirerez aussi des rhododendrons et azalées, jacinthes, jonquilles et narcisses. Si certaines parcelles sont domestiquées comme des pelotons de fantassins au garde-à-vous, d’autres laissent leurs troupes vagabonder, en permission, avec un effet “fleurs sauvages” très bucolique. Aventurez-vous dans le labyrinthe dont le dessin reste inspiré de celui du XVIIIe siècle. Avant de repartir avec quelques bulbes à repiquer avant l’hiver prochain.

+“Floralia Brussels”, Isidoor Van Beverenstraat 5 à Grand-Bigard, de 10h à 18h, 16€ par adulte, 14€ pour senior, 5€ pour enfant gratuit pour les moins de 6 ans.

Timbré de nature

- ©André Buzin

La promenade au Rouge-Cloître réserve de jolies surprises au printemps : de la mésange au faisan en passant par la bergeronnette, le pic épeiche, le héron, le cormoran ou le plus rare martin-pêcheur, des dizaines d’espèces d’oiseaux peuvent y être observées. Sans parler des insectes et batraciens. La mise au vert vaut d’autant plus le détour ce week-end : en plus d’une des plus belles plaines de jeux de Bruxelles, le site d’Auderghem ouvre une expo consacrée au peintre animalier André Buzin. Le Dinantais présente dans l’ancien prieuré transformé en centre d’art, dessins et peintures animalières, de nos régions ou d’ailleurs. Mais aussi de nombreuses illustrations philatéliques : Buzin est en effet l’artiste à qui on doit de nombreux timbres-poste belges. Depuis près de 40 ans et ses inauguraux chardonneret et Grosbec casse noyaux, le Mosan multiplie les maquettes. Sa série des oiseaux de 1 à 11 francs est restée célèbre, comme ses rapaces. Au total, ce sont plus de 300 de ses dessins qui ont affranchi des lettres en Belgique, au Congo, au Rwanda ou au Luxembourg. De quoi aussi donner à ce timbré de nature le poids pour soutenir les associations de défense de la biodiversité.

+“André Buzin, peintre de la vie sauvage”, jusqu’au 21 mai 2023 au Centre d’Art de Rouge-Cloître, 1160 Auderghem. Du mercredi au dimanche de 14 à 17h, 5/3 €, gratuit en dessous de 12 ans. L’artiste sera présent ce samedi 15 avril et tous les dimanches.

350 artistes ucclois

- ©Commune d'Uccle

Autrefois, on l’appelait “Parcours d’artistes”. Désormais, c’est Meet My Arts. Mais le principe de la biennale reste inchangé : ce week-end et le prochain, ce sont 350 artistes ucclois qui ouvrent leurs ateliers. Sachez-le : les frontières uccloises s’élargissent pour l’occasion aux voisins de Linkebeek et Drogenbos. 24 disciplines sont représentées : peinture, illustration, sculpture, street-art, photo, auxquelles se joignent des conteurs et même des forgerons et vanniers. Plusieurs lieux de la commune sont aussi investis pour des expos : la Maison des Arts, les bibliothèques communales, la Ferme Rose, le Moulin du Nekkersgat, l’Usine, l’IRSA, les Galeries Rivoli… Soit 50 rendez-vous au total. On sera ainsi curieux de visiter “Petits formats” au Centre Culturel d’Uccle qui, comme son nom l’indique, rassemble une oeuvre de petite dimension de chaque participant : un jury y désignera son coup de coeur, le public aussi. Profitez aussi de ce vendredi 14 avril pour rejoindre un maximum de lieux grâce à la nocturne jusqu'à 22h. Suivez la lune sur la carte interactive.

+“Meet my Arts 2023”, nocturne ce vendredi 14 avril, les 15 et 16 (à Uccle) et les 22 et 23 avril (à Uccle, Linkebeek et Drogenbos) de 14 à 19h, cartes et programmes en ligne.

Saint-Gilles retient la nuit

- ©Coline Sauvand

S’il y a bien une commune bruxelloise où la nuit n’existe pas, c’est Saint-Gilles. Et le festival Prism est bien décidé à vous le prouver puisqu’il y consacre sa 3e édition jusqu’au 30 avril. Ce week-end, l’événement s’ouvre avec une expo du collectif d’artistes et sérigraphes Ice Screen à la Maison des Cultures. Ils vous emmènent au pays des rêves et coachent vos enfants pour fabriquer pantin fluo ou carte à gratter (les mercredis). Pas bête en parlant de nuit : un atelier vous donne tous ses trucs et astuces pour ne pas flinguer votre sommeil à cause des écrans (15 et 17/04). À la Maison du Peuple, ce sont les “coups de cœur” du Parcours d’Artistes local 2022 qui exposent, ce qui est la garantie d’une belle mixité (jusqu’au 23/04). Chouette idée enfin : un parcours “de maison en maison” reliant les lieux du festival où, sur bornes d’écoute, vous serez accompagné des visions d’enfants sur la nuit (27 au 29/04).

+“Prism Festival”, jusqu’au 30 avril 2023 dans divers lieux de Saint-Gilles, programme et inscriptions en ligne