La Stib va équiper ses bus de caméras-rétroviseurs

D'autres initiatives sont en cours pour réduire le risque d'accidents dus aux angles morts, ajoute l'entreprise. Celle-ci applique notamment des auto-collants d'avertissement destinés aux piétons, cyclistes et autres usagers leur indiquant que le ou la chauffeuse du bus n'est pas en mesure de les voir à cet endroit. Plus technologique, le système "œil de lynx" (qui permet d'informer les usagers qu'ils se trouvent dans l'angle mort du bus) est aussi en phase de test. "Les premiers résultats sont positifs mais nous devons encore mener des essais à plus large échelle", a souligné Guy Sablon.

Bien qu'il soit épineux de chiffrer précisément les accidents dus aux angles morts, ceux-ci apparaissent relativement peu dans l'étude d'incidence menée par la Stib, relève M. Sablon. "L'angle mort des bus - dont les parois sont par ailleurs largement vitrées - est plus petit que celui des camions", explique le porte-parole.