Stars de l'electro, visites secrètes et bonne bouffe pour la Fête de l'Iris les 6 et 7 mai

Comme de coutume, les institutions européennes ouvriront leurs portes aux citoyens le samedi et proposeront notamment des débats publics, des visites guidées et une série d'animations ludiques et instructives.

Le même jour, sept communes bruxelloises seront mises à l'honneur (Anderlecht, Etterbeek, Ganshoren, Ixelles, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode et Schaerbeek). Les curieux pourront y découvrir des lieux "secrets ou habituellement fermés au public", dont certains bâtiments Art nouveau qui font la réputation de la Région capitale.

En soirée, la place des Palais se transformera en piste de danse pour la traditionnelle "Iris Tipik Electro Night", les amateurs pourront notamment se trémousser sur Kid Noize ou encore Martin Solveig.

Pour se remettre, il ne faudra pas aller bien loin le dimanche, puisque le quartier fourmillera d'activités variées: le parc de Bruxelles accueillera des villages thématiques où des associations proposeront des activités familiales entre autres. Il y aura également de nombreux artistes de rue à admirer, dans le parc et sur la place des Musées. Une place qui se verra transformée pour l'occasion en plaine de jeu géante pour le plus grand bonheur des plus jeunes. A quelques pas de là, le parlement bruxellois accueillera les visiteurs de tous âges.

Durant les deux jours du week-end, une quarantaine de Food Trucks rempliront les estomacs de gourmets à l'Iris Food Corner, tandis que l'appétit des curieux pourra être rassasié par plusieurs visites guidées originales, à réaliser à pied ou à vélo.

# Belga context

View full context on [BelgaBox] ( http://m.belga.be?m=djlnjage )

PMI/MIF/