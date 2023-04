Immobilier à Bruxelles en 2023 : découvrez le prix moyen d’un appartement neuf dans votre commune

Dans une région où les nouvelles maisons sont trop rares que pour constituer un réel phénomène, Matexi et Realo se sont intéressés principalement à l’évolution des prix des appartements à Bruxelles. Et ils ont découvert qu’il existait de grosses disparités selon leur emplacement dans la capitale.

Ainsi, un peu à l’instar de ce qu’on peut observer entre les offres brabançonnes liégeoises, force est de constater que l’est de Bruxelles est plus cher que l’ouest. Le prix moyen d’un appartement étant, par exemple, le plus élevé à Woluwe-Saint-Pierre (535.580 euros) et le plus faible à Molenbeek-Saint-Jean (260.969 euros).

Si son marché immobilier progresse un peu moins qu’en Wallonie ou en Flandre, comme le note Immoweb dans une récente étude, la capitale n’en reste pas moins une région chère. Pour preuve, avec trois communes (Woluwe-Saint-Pierre, Ixelles et Auderghem) dans le top 5 des entités où le prix moyen des appartements est le plus élevé, Bruxelles reste la région du pays où il est le plus difficile d’acquérir un flat de ce type.

(*) Un appartement de 95 m² avec 2 chambres et une salle de bains