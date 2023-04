En 2013, le waterbus transportait quelque 8.000 personnes sur base annuelle. A l'époque, celui-ci n'était cependant en service que les mardis et jeudis. Depuis 2014, le waterbus circule également les mercredis et, depuis 2017, il circule tous les jours de la semaine du 1er mai au 31 octobre. Des excursions sont également organisées les samedis et dimanches en période estivale.

Comme chaque année, les balades sur l'eau débuteront le 1er mai. Le waterbus partira du Steenkaai à Vilvorde pour se rendre au Quai des Péniches à Bruxelles. Le trajet dure environ une heure en comptant quelques arrêts.

Le nombre de passagers était de 45.535 personnes en 2022, contre 43.900 en 2019. La comparaison avec les années 2020 et 2021 est, elle, difficile étant donné les règles sanitaires qui avaient imposé aux bateaux une capacité limitée.

Pour l'échevine du Tourisme à Vilvorde, Tine Paredis (CD&V), le waterbus constitue "une vraie plus-value pour le tourisme". Beaucoup de gens prennent leur vélo sur le bateau et font le chemin inverse en pédalant, a-t-elle constaté.