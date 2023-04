Les vacances alternées ont eu un fort impact sur le trafic bruxellois : voici les artères qui en ont le plus bénéficié (infographie)

Bruxelles Mobilité a largement affiné l’analyse, comparant les données du 6 mars au 31 mars (période scolaire) avec celles du 3 avril au 7 avril (période de congés scolaire au nord du pays). “Les pourcentages symbolisent l’évolution du temps de parcours entre les axes nommés. Une valeur négative indique une baisse du temps de parcours durant la semaine de vacances”, explique l’administration bruxelloise en charge de la mobilité. Qui a distingué l’heure de pointe du matin et l’heure de point du soir.

Le matin, les entrées nord bien plus chargées que les entrées est

En heure de pointe du matin, Bruxelles Mobilité a ainsi constaté que les temps de parcours sont globalement similaires sur l’entrée de ville de l’avenue Charles-Quint à Berchem-Sainte-Agathe, l’entrée de ville via la A12 (de Flandre), l’ensemble de la petite ceinture et l’axe Louise. “Les différences sont parfois favorables, parfois défavorables mais il n’y a pas une nette amélioration dans l’ensemble”, commente Bruxelles Mobilité, qui pointe à titre d’exemple le jeudi 6 avril “particulièrement défavorable sur la petite ceinture direction Basilique. Seul le vendredi semble faire exception avec une diminution globale des temps de parcours sur l’ensemble du réseau”.

Les temps de parcours aux entrées de Bruxelles ©IPM Graphics

Toujours en heure de pointe du matin mais cette fois-ci de l’autre côté de la ville (Montgomery, Tervuren, Otan) et sur les axes d’entrée E40 et E411, Bruxelles a, en revanche, constaté “une nette amélioration des temps de parcours”. “On peut notamment remarquer les diminutions des temps de trajets de manière significative entre la E40 et le centre, la E411 et Montgomery, l’axe Tervuren ainsi que la petite ceinture au niveau d’Arts-Loi”. Pour ce côté-là de la région, les données sont assez uniformes pour les cinq jours de la semaine.

Une vraie différence en heure de pointe du soir

Grosse baisse des temps de parcours aussi lors de l’heure de pointe du soir. “Les temps de parcours ont été globalement largement diminués”, constate Bruxelles Mobilité. Qui souligne “une différence majeure avec l’heure de pointe du matin : “l’entrée de ville via Charles-Quint, via l’A12 et sur la petite ceinture ont eux aussi vu une nette baisse des temps de parcours”. Une exception cependant pour le premier lundi des vacances, “assez chargé sur la petite ceinture entre Basilique et Midi ainsi que le jeudi 6 avril entre la porte de Hal et Arts-Loi”.

Alors, quels sont les axes bruxellois qui ont le plus profité de ce calendrier scolaire alterné ? Sans conteste, “le trajet entre l’avenue de Tervuren et la petite ceinture au niveau d’Arts-Loi”, conclut Bruxelles-Mobilité.