Balkan Trafik de culture : la musique avant la politique, “l’essentiel c’est de jouer” (vidéo)

Le funky Tiger et jean cuire

Pour l‘épauler, Nicolas s’est entouré des meilleurs. Après un passage il y a 4 ans, Dzambo Agusevi revient plus en forme que jamais. On le retrouve avec son band dans un restaurant historique de Skopje, capitale de la Macédoine du Nord. L’ambiance tamisée et doux bruit de l'écoulement de la petite fontaine d'intérieur vont vite être chamboulés par une explosion cuivrée. Impossible de ne pas se laisser embarquer par la trompette du “Funky Tiger” accompagné de son Orchestra. Fort de son dernier album Brasses for the Masses Dzambo Agusevi souffle d’un grand coup la poussière sur les fanfares des Balkans en proposant des rythmes funky, blues voire à la limite du rock et toujours très mélodiques.

Les racines turques transpirent aussi dans les sonorités du musicien originaire de Strumica, toujours en Macédoine du Nord. “Mon arrière-grand-père jouait de la zurla dans l’armée turque puis, petit à petit, toute la famille a suivi en s’orientant vers le cuivre.” Lors de son dernier passage, il avait particulièrement apprécié l’énergie du public belge. “Ça me permet de donner encore plus.” Ici, toujours en évolution, vous pourrez (re) découvrir la bande, toujours tirée à quatre épingles, d’une maîtrise impressionnante mais, surtout, d’une immense générosité musicale.

Dren Abazi sera aussi de la partie avec son Zig Zag orchestra : une référence des scènes albanaises. Le compositeur a vu sa carrière exploser après un featuring avec la chanteuse Anjeza Shahini. Dans son studio de Pristina, veste de costume bleu flashy, pantalon en cuir et cheveux longs, il saisit volontiers sa guitare Gretsch vibrato bigsby pour nous jouer quelques notes aux influences Rock Jazz et Ska, toujours avec une petite touche de tradition. Il sera aussi présent sur la place De Brouckère fin avril.

Des riffs pour réunir

Il n’y aura pas que des stars internationales des Balkans sur la scène bruxelloise. Mais sûrement certaines en devenir. S’ils comptent vous faire recouvrir le rock à la sauce balkanique, les jeunes de la Mitrovica Rock School (nord du Kosovo) et de la Roma Rock School (Skopje) ont aussi hâte de découvrir notre capitale. “On m’a dit que vous aviez de la bonne bière, s’impatiente déjà Mihajlo (19 ans), de Mitrovica au nord du Kosovo. Le jeune bassiste est déjà capable de s’adapter aux envies de ses camarades : “je peux jouer du rock de la pop du punk mais je préfère les choses un peu plus hard.”

Les écoles kosovare et macédonienne se sont alliées pour créer un “super band” qui jouera les compositions des deux écoles. Pour Alvin, directeur de la “Roma”, professeur des écoles le jour et professeur de musique la nuit, la Roma Rock School est surtout un moyen d’accéder à la musique par les voies non traditionnelles. “Il y a des études officielles mais, pour y accéder, il y a un examen pratique et un examen de lecture (des notes, NdlR). Ça exclut beaucoup de monde, surtout dans la communauté Roms. Alors on a lancé cela. Cette année, pour la première fois, on a une fille qui chante du Iron Maiden, c’est génial.”

À Mitrovica aussi, on dépasse une sorte de frontière autre que celle des examens d’entrée. La ville kosovare est divisée en deux par la rivière Ibar et accueille, au nord, la communauté serbe, au sud, une communauté albanaise. La cohabitation n’est pas toujours simple. La Mitrovica rock School fait fi des enjeux politiques et agit de part et d’autre du seul pont. “On ne fait rien de politique, martèle Emir, le directeur. L’idée, c’est juste que les jeunes fassent ce qu’ils sont censés faire en tant que jeune, ici : du rock. Ils ont des préoccupations de jeunes c’est tout.”

Dans un appartement de Skopje transformé en studio, les deux écoles se retrouvent pour répéter leurs concerts européens : certains iront à Berlin, d’autres à Bruxelles pour le Balkan Trafik. Ambiance rock 90’s à la Rage Against the Machine. Mais ici, les influences sont variées. Certains sont fans de métal d’autres de pop comme Dua Lipa ou de rock à la Pink Floyd. “C’est parfois dur de mettre tout le monde d’accord”, sourit de directeur

“On a juste hâte d’envoyer. Évidemment c’est un peu stressant la scène du Balkan mais on est super excité”, trépigne Mihajlo. Pour beaucoup ce sera la première sortie en dehors des Balkans. La politique des visas étant particulièrement restrictive. “On veut juste découvrir l’Europe et voyager. Alors en plus le faire pour notre musique c’est parfait. Mais l’essentiel c’est de jouer.”

Vous pourrez écouter les créations de la fine équipe de Mihajlo, du Funky Tiger mais aussi de bien d’autres à la fin du mois. En attendant, Nicolas poursuit sa mission pour faire connaître au mieux les Balkans, leurs diversités et leurs richesses. Il vient de sortir le premier épisode d’une série de documentaire qu’il espère longue : Balkan What. Un épisode par pays : point de départ, le Kosovo.