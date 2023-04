Une ambulance sur le flanc après une collision avec un tram à Bruxelles

Cette nuit, vers 23h45, à Anderlecht, au croisement de la rue de Douvres et la rue Wayez, a eu lieu un accident de la circulation entre un tramway et une ambulance 112 du poste d'Anderlecht, annonce le porte-parole du Siamu, Walter Derieuw. L'ambulance roulait comme véhicule prioritaire et était en route pour une intervention médicale urgente. "Le véhicule s'est retrouvé sur le flanc. Les 2 pompiers et ambulanciers sont en incapacité de travail pour 2 gardes. Les circonstances de l'accident font l'objet des constatations d'usage de la police."