L'hôtel Continental se mue en plaque tournante de la culture bruxelloise, "nous espérons élargir le champ de possibles"

L'ASBL Bruxselair offrira diverses formules commerciales dans cet ancien hôtel de six étages datant de 1874. "Au rez-de-chaussée et dans la mezzanine, les visiteurs auront accès à un espace dédié à l'Horeca : Brunch, Coffice, et une grande terrasse pour les beaux jours et les nocturnes. Le premier étage accueillera les créateurs de slow fashion et les friperies tandis que les étages supérieurs permettront aux créateurs, concept stores (artisans, vinyles,...), tattoo shops, barbershop et coiffeurs d'exposer leur art. Aux derniers étages se trouveront les bureaux de la fédération de la nuit ainsi qu'un espace de coworking", décrit le communiqué du cabinet de l'échevine.

Celle-ci se réjouit que le Continental "se transformera en plaque tournante où les jeunes designers, créateurs, coiffeurs, tatoueurs et bien d'autres exprimeront leur art et leurs talents". L'espace deviendra "ce point de jonction et d'expression pour les créateurs qui auront à leur disposition un espace physique à un coût démocratique, ouvert à tous", explique Mme Mutyebele.

Cette initiative est vouée à être temporaire alors que la Ville de Bruxelles cherche un projet commercial pour occuper les presque 4000 m² du bâtiment. Les services de la régie foncière cherchent en effet un nouvel occupant "qui apporterait une initiative originale et créative" pour une période de 50 ans, prolongeable pour une durée maximale de 99 ans, selon le communiqué.

"Le bâtiment continental, iconique et stratégique, porte d'entrée du piétonnier, offre une situation exceptionnelle digne d'un commerce unique et original qui va pouvoir profiter de ces atouts pour contribuer à l'identité de notre centre-ville. En allégeant les procédures, nous espérons élargir le champ de possibles à un plus large spectre d'acteurs économiques", annonce pour sa part Fabian Maingain, échevin des Affaires économiques, de l'Emploi, de la Smart City et de la Simplification administrative.