La mousse des extincteurs utilisés par les pompiers, principale source de pollution aux PFAS à Bruxelles

Ces produits ne se dégradent pas et polluent sols et eaux de surface ou souterraines. Ils sont considérés comme des perturbateurs endocriniens. “Des études montrent qu’une exposition chronique aux PFAS peut avoir des effets sur le foie, les poumons, le système hormonal, la reproduction et le développement. Outre les études de toxicité, une étude épidémiologique a trouvé des liens probables entre des taux élevés de PFOA (un type de PFAS) et certaines maladies telles que l’hypercholestérolémie, la thyroïde ou certains cancers.

PFAS : Bruxelles Environnement a analysé onze sites, près de la moitié est pollué. ©BE

Les résultats de cette campagne de tests ont montré que, sur les onze sites testés “dont les activités actuelles ou passées ont pu engendrer des émissions de PFAS”, des dépassements des valeurs guides de la Flandre ont été constatés sur trois sites au niveau du sol ​et cinq sites au niveau de l’eau souterraine. Soit, pour ce dernier, près de la moitié des sites testés dépassent les normes.

Une première campagne de tests menée fin 2021 sur 12 autres sites bruxellois a produit des résultats quasi similaires, fin 2021. Des dépassements avaient été constatés sur quatre sites​ au niveau du sol et sept sites sur 12 au niveau de l’eau souterraine.

Alors, cela présente-t-il un danger pour la santé des Bruxellois vivant sur les sites saturés en PFAS ? Non, répond Bruxelles Environnement. “Les dépassements constatés n’impliquent pas forcément une menace pour la santé et l’environnement”, explique l’institution. Plus précisément, ces mesures “confirment certaines choses que l’on savait déjà. Le problème principal vient des mousses d’extinction utilisées par les pompiers”, explique la géologue de la division sols chez Bruxelles Environnement Aurélie Dulière. “Pour éteindre certains feux, les pompiers utilisent des mousses fluorés”. Utilisaient plutôt puisque les pollutions constatées par BE sont pour la plupart liées à un usage historique puisque “les PFOS ne sont plus utilisés et le PFOA sont en voie d’interdiction.” PFOS et PFOA font partie des dizaines de milliers de substances que compose la famille des PFAS.

Pour preuve, les tests menés près des casernes bruxelloises affichent des taux largement supérieurs aux valeurs guides valables en Flandre. Près de 200 fois la valeur guide sur le sol de la caserne de l’avenue Hippocrate de Woluwe-Saint-Lambert, 36 fois la valeur guide sur le sol de la caserne Héliport, dans le centre-ville. Les PFAS ne présentent un danger que s’il y a contact avec l’humain : via l’eau ou l’ingestion. Aucun risque d’en inhaler donc.

Même situation pour les eaux souterraines de la caserne de la chaussée de Mons : près de 40 fois plus de traces de PFAS que la valeur guide ; 240 fois supérieur à la norme à l’Héliport. Un relevé a marqué l’attention de l’équipe de Bruxelles Environnement : rue de la Carpe à Molenbeek-Saint-Jean. Pas de caserne ici, les lieux abritaient une industrie textile. Néanmoins, “on ne sait pas dire si le dépassement est lié à cette industrie ou non”, poursuit Aurélie Dulière. Qui prévient de tout danger pour la santé des habitants. “Il s’agit d’eau souterraine, il n’y a pas de captage a priori”, donc de consommation humaine. “On ne craint pas de contact mais comme l’îlot est habité, BE va procéder à des mesures complémentaires.”

Par ailleurs, le gouvernement bruxellois va actualiser la législation en intégrant les PFAS dans son arrêté. Objectif : aboutir avant la fin de la législature en se basant, a priori, sur les normes en vigueur en Flandre.