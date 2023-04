”L’hydrogène vert est déjà viable pour décarboner la mobilité intensive” : bilan positif pour le projet pilote de taxi à hydrogène bruxellois

Depuis son lancement le 16 septembre 2022, le taxi à hydrogène a effectué plus de 1.200 courses, parcourant plus de 32.000 km. La voiture a fait le plein 113 fois, pour un total de 411,46 kg d’hydrogène. Son autonomie moyenne affiche plus de 400 km, soit l’équivalent de celle d’un véhicule diesel à moitié chargé ou encore d’un véhicule électrique chargé complètement.

guillement La capacité de recharge des véhicules à hydrogène ne baisse pas, au contraire des véhicules électriques.

”La capacité de recharge des véhicules à hydrogène ne baisse pas, au contraire des véhicules électriques, dont le froid impacte l’autonomie et la capacité de recharge”, a expliqué Jean-Christophe Dupas, chargé de communication chez Virya Energy.

70.000€

Sur le plan financier, le coût du taxi à hydrogène s’élève à 70.000 euros, un montant qui correspond à la “plupart des taxis de standing sillonnant la Région bruxelloise”, a précisé Dupas.

Les deux acteurs belges de l’énergie durable et de la mobilité partagée ont obtenu un retour “très positif” sur certains de leurs clients. Ils continuent la seconde partie de l’expérience avec un autre chauffeur, en espérant que “le véhicule aura autant de succès qu’avec son prédécesseur”.

En outre, les deux porteurs du projet soulignent l’importance du développement de l’infrastructure hydrogène en Belgique. “La multiplication des stations hydrogène encouragerait l’utilisation de l’hydrogène renouvelable. Inversement, la demande croissante d’hydrogène renouvelable pour les flottes intensives de véhicules comme les taxis, est susceptible d’inciter les autorités et entreprises à développer le réseau de stations hydrogène”, concluent les deux entreprises.