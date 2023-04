Bruxelles-Berlin relié par un train de nuit dès le 25 mai, avant Barcelone, Prague puis Stockholm?

La vente des billets a démarré depuis le 20 février. Depuis lors, "il y a beaucoup d’intérêt pour notre train, principalement pour les compartiments couchette", explique Elmer van Buuren, cofondateur d’European Sleeper avec Chris Engelsman.

En effet, l’intérêt est de plus en plus grandissant pour les trains de nuit. D’ailleurs, avant même la vente officielle, lors des préventes, le site était complètement surchargé et a connu quelques bugs.

Au départ de la gare de Bruxelles-Midi, l’European Sleeper partira les lundis, mercredis et vendredis. Le train effectuera des arrêts notamment à Anvers, Rotterdam et Amsterdam. Le trajet devrait durer un peu plus de 11 heures.

Voici les heures de départ et d'arrivée. ©European Sleeper

Une couchette à partir de 79€, un wagon-lit à partir de 109€

Le train de nuit, qui compte 10 voitures, propose aux passagers des places assises, des couchettes et des wagons-lits, à partir de 49€ pour une place assise, de 79€ pour une couchette et de 109€ pour un wagon-lit. Le petit-déjeuner est inclus dans les voitures couchettes et les wagons-lits. Les couchettes (quatre ou six lits) et les wagons-lits (trois lits) peuvent être réservés de manière totalement privée.

Petit détail: les animaux de compagnie, ainsi que les vélos, sont autorisés. Mais pour cela, il faudra mettre le prix vu qu’il faut réserver un compartiment privé.

Prague à partir de 2024

L’entreprise ferroviaire belgo-néerlandaise a un objectif: "Chaque année, une nouvelle liaison ferroviaire sera ajoutée. De plus en plus de personnes abandonneront l’avion, la voiture ou le bus et découvriront davantage de destinations de nuit".

Après Berlin, l’European Sleeper fera donc escale à Dresde, puis à Prague en 2024. Quatre pays seront couverts: la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne et la République Tchèque.

Pour Chris Engelsman, l’autre cofondateur du projet: "L’ambition est toujours d’étendre la ligne vers Dresde et Prague, mais aussi de passer à l’échelle d’un service de train quotidien".

guillement Chaque année, une nouvelle liaison ferroviaire sera ajoutée

Barcelone au printemps 2025

Contrairement à ce que nous annoncions en janvier, le train de nuit qui effectuera la liaison Amsterdam-Barcelone, avec arrêt par Bruxelles, devrait voir le jour au printemps 2025.

Comme le détaille Elmer van Buuren, "le minimum théorique pour annoncer de nouveaux services ferroviaires auprès des régulateurs est de 18 mois". European Sleeper s’y prend donc bien à l’avance par rapport à la date de démarrage annoncée.

Après le départ d’Amsterdam, le train de nuit à destination de l’Espagne s’arrêtera à Rotterdam, Anvers, Bruxelles et Lille dans la soirée, et dans les villes du sud de la France d’Avignon, Montpellier et Perpignan, ainsi que dans les villes espagnoles de Figueres, Gérone et Barcelone dans la matinée.

À nouveau, quatre pays seront parcourus: les Pays-Bas, la Belgique, la France et l’Espagne.

Soutenu par la Commission européenne

Ce projet de train de nuit entre Amsterdam et Barcelone figure parmi 10 projets pilotes qui seront accompagnés par la Commission européenne. Ce soutien visera à "surmonter les obstacles existants, tels que l’attribution de capacités et le financement du matériel roulant".

Selon Adina-Ioana Vălean, commissaire européen aux Transports, "la demande en mobilité verte ne cesse de croître, nous avons donc besoin d’un marché ferroviaire qui réponde bien mieux et bien plus vite, surtout pour les longs voyages transfrontaliers".

Pour l’instant, European Sleeper loue ses wagons mais Chris Engelsman compte investir dans ses propres wagons prochainement: "En rénovant les wagons d’occasion existants et en les transformant en wagons-lits, nous espérons disposer d’ici 2 à 3 ans d’une trentaine de wagons-lits offrant plus de confort, plus d’options d’intimité et un look moderne. Nous travaillons également à la commande de wagons-lits entièrement neufs, mais le délai de livraison de ceux-ci est beaucoup plus long".

guillement Nous espérons disposer d’ici deux à trois ans d’une trentaine de wagons-lits

Quid après Barcelone?

Après le printemps 2025, European Sleeper ne compte pas s’arrêter là. Quelles seront les futures liaisons? "Vous pouvez imaginer que ce sera l’Italie ou la Scandinavie", annonce Elmer van Buuren.

Selon le site de l’entreprise ferroviaire, Stockholm, la capitale de la Suède, pourrait être reliée par leur train de nuit dans le futur.

L’offre actuelle: Bruxelles-Vienne, la nuit, en 14 heures

L’European Sleeper ne sera pas le seul train de nuit en Belgique. Il s’agira du deuxième train de ce type, après le NightJet de la compagnie ferroviaire autrichienne ÖBB à destination de Vienne.

L’offre actuelle des trains de nuit permet, en effet, de relier la gare de Bruxelles-Midi à celle de Vienne en à peu près 14 heures. Les prix varient selon plusieurs critères mais il est possible d’obtenir des billets ne dépassant pas des prix exorbitants. Bien qu’ils seront toujours plus chers qu’un vol de la compagnie Ryanair…

Le train couchette NightJet vers Vienne circule trois fois par semaine au départ de Bruxelles et de Liège. Depuis ces deux villes, les départs se font le lundi, mercredi ou vendredi soir. À l’inverse, les retours depuis Vienne se font le mardi, jeudi et dimanche soir. Un agenda sur lequel l’European Sleeper s’est calé.

Au départ de Bruxelles, le train s’arrête à Liège, Aix-la-Chapelle, Cologne, Francfort, Linz et Vienne.