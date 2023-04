Mobilité perturbée à Berchem dès ce lundi : l’avenue René Comhaire en travaux pour neuf mois

Selon les autorités locales, ces travaux sont plus que nécessaires. “L’avenue René Comhaire a connu des effondrements de voirie causés par la vétusté de la conduite d’égout principale démontrant ainsi que les travaux de rénovation devenaient inévitables et urgents pour assurer la sécurité et la qualité de vie des habitants.”

Un plan de déviation ainsi qu’un phasage des travaux seront mis en place. Outre la rénovation des égouts, la chaussée sera rénovée, mais pas les trottoirs.

©Commune de Berchem-Sainte-Agathe