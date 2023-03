Ce n’est pas un accident, mais le résultat d’une action de désobéissance civile orchestrée à Bruxelles et Gand par les militants du collectif “Les Dégonfleurs de Pneus”. Il s’agit d’une émanation des activistes “Tyre Extinguishers”, mouvement né en Angleterre. En guise de signature : un flyer collé sur le pare-brise des véhicules ciblés, orné de la mention sans équivoque : “Attention, votre SUV tue”.

Les activistes qui se font appeler "Les Dégonfleurs de Pneus" ont ciblés quelque 200 SUV cette nuit du 30 au 31 mars 2023. ©D.R.

”Criminel”

”Nous souhaitons interroger les propriétaires de SUV sur leur rapport à la mobilité”, s’expliquent les Dégonfleurs dans un communiqué. “Il est criminel d’utiliser des véhicules si gros, énergivores, polluants et dangereux alors que le 6e rapport du GIEC indique que chaque demi-degré compte et que de nombreuses solutions alternatives existent !”

guillement Les conducteurs de SUV ont ainsi 10% plus de chances d’avoir un accident. En cas de collision avec un piéton, ce dernier a deux fois plus de chances d’être tué.

Les véhicules n’ont pas été choisis au hasard. On y retrouve la BMW X1, la Peugeot 3008, ou encore la Mercedes Benz GLE. “Ce type de véhicule rejette 20 % de CO2 en plus qu’une voiture standard et pèse en moyenne 200 kg de plus”, dénoncent les activistes. Qui déplorent, se basant sur les chiffres de la Febiac : “le Belge est particulièrement friand de SUV. Ces cinq dernières années, les parts de marché de ce type de véhicule ont grimpé de 25,9 % à 41,9 %”. Et de rappeler avec le WWF que “vu leur poids et de leur taille, ces véhicules ont une inertie plus grande. Leurs conducteurs ont ainsi 10 % plus de chances d’avoir un accident. En cas de collision avec un piéton, ce dernier a deux fois plus de chances d’être tué”.

Métaux rares

Ces Dégonfleurs nocturnes tordent aussi le cou à certains clichés. “À cause du poids supplémentaire de leur batterie, les SUV électriques et hybrides sont équipés de pneus plus larges qui rejettent une quantité importante de particules fines”. Ils déplorent encore des quantités de métaux rares “6 fois plus importantes que dans les voitures classiques”.

guillement Les SUV embarquent des quantités 6 fois plus importantes de métaux rares que les voitures classiques.

En conclusion, les activistes exigent des autorités “d’empêcher la circulation des SUV dans les villes et de réguler leur commercialisation en interdisant la publicité pour ce type de véhicule d’une part, en taxant les véhicules en fonction de leur poids d’autre part”. S’ils ne sont pas entendus, gageons que ces militants ne se dégonfleront pas devant une autre action nocturne.