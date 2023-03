Fugu on Tour : “pour apprendre”, la jeune brasserie bruxelloise Fugu s’invite chez ses collègues de toute l’Europe

Avec Fugu On Tour, Nicolas Lacroix et Samuel Lange assument. Leur dernière venue est une IPA très houblonnée brassée par Gamma Brewing à Herlev, dans la métropole de Copenhague. “Je me suis réveillé un matin en me disant que jusqu’ici, nous étions très loin du brassage et de la production”, confie le premier devant ses petites cuves expérimentales à Uccle. Jusqu’ici, après avoir mis au point ses recettes à Bruxelles, le duo externalise en effet ses Fugushima, Tetrodaïne et Hop Circles chez Anders, brasserie spécialisée dans le brassage à façon non loin d’Hasselt. “On cherchait un moyen d’en apprendre plus en sachant qu’on n’a pas les moyens d’acheter nos propres installations”. D’où ce Fugu On Tour, qui reprend l’idée de collaboration, d’habitude réservée aux étiquettes établies et pas aux débutants.

L'animal sur la canette est un hybride entre le poisson, mascotte de Fugu, et le cygne, symbole de Copenhague. ©EdA - Julien Rensonnet

Nicolas Lacroix. ©EdA - Julien Rensonnet

guillement Jusqu'ici, nous étions très loin du brassage et de la production.

Modestie

Nicolas envoie donc quelques e-mails. “J’ai contacté les brasseries européennes que j’aime bien. Gamma a répondu la première”. Ça tombe plutôt bien : le Liégeois expatrié à Bruxelles a vécu en Erasmus à Copenhague. Il y redébarque donc avec sa recette sous le bras. “Nous avons brassé avec le chef de production. On a aussi rencontré toute l’équipe car, pendant le brassage, il y a toujours des moments creux. C’est là qu’on a appris le plus”. Des détails plutôt techniques : “quel type de sol rechercher dans une brasserie, où placer les égouttoirs, quels filtres pour intégrer beaucoup de houblon… Gamma nous a ainsi conseillé de ne pas viser trop serré pour les locaux. Ils disposent de 1000m2. C’est trop étendu pour eux mais pas s’ils s’agrandissent : les cuves, on ne sait pas les déplacer”.

La démarche de Fugu sent autant le houblon que la modestie. “On est jeunes, on n’a pas les moyens d’investir 500.000€ dans une installation. On avance étape par étape. L’ambition, c’est d’établir la marque et essayer différentes recettes”. Ce que d’autres font en stoemelings, Fugu le fait à visage découvert. “Quand on ouvre une brasserie, il faut des recettes de bières en réserve. Notre tour d’Europe va nous permettre de tester sans nous ruiner”.

Bientôt un brewpub ?

Ensuite, le duo songera à trouver un spot bruxellois pour ouvrir un brewpub, ce genre de bar où la bière coule directement des cuves aux verres. “Sans packaging, sans enfuteuse, sans encanneuse, le brewpub est moins cher et plus rentable”. La Source à Laeken, La Mule à Schaerbeek, Mazette au Jeu de Balle ou la nouvelle coopérative CoHop à Etterbeek fonctionnent en partie sur ce modèle. “Je pense que cette formule du CoHop, qui mutualise des installations pour 4 brasseries, c’est le futur. On pourrait chercher des partenaires”, glisse Nicolas, qui préférerait cependant des acteurs d’autres secteurs que la bière, “comme une boulangerie”.

La brasserie Fugu Brewing a déjà sorti 3 bières à forte concentration en houblons. ©EdA - Julien Rensonnet

En attendant, les valises restent bouclées. Le projet Fugu On Tour, c’est de brasser 6 bières. Alors que 30 hectos de la première IPA sont arrivés du Danemark mi-mars, Nicolas Lacroix espère rapidement concrétiser un deuxième deal. “J’ai la recette de base. Il faut ensuite la négocier avec les brasseries car ça dépend des stocks de houblons. Je leur demande donc une liste et après, on discute”. Sans surprise avec Fugu, il devrait s’agir d’IPA très houblonnées, marque de fabrique du petit poisson bruxellois. “Mon rêve, ça serait de brasser avec le Motueka. C’est un houblon néo-zélandais que j’adore. Mais il est très cher. Ma crainte, c’est alors d’afficher un prix à la canette inaccessible. Car le houblon doit être très très frais”.

Justement, ne faites pas vieillir la première Fugu On Tour dans la cave comme tonton avec son Orval : “Il faut la boire vite pour profiter de la fraîcheur des houblons Cashmere, Galaxy et Citra”.

+ La Fugu On Tour brassée chez Gamma sera lancée à Bruxelles ce samedi 1er avril avec un "tap takeover" à la Dynamo, chaussée d'Alsemberg à Saint-Gilles.