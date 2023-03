Une résidente d’une maison de repos à Evere enfermée dans sa chambre depuis 4 ans

Au mois de mai 2022, un inspecteur des soins et de la santé a, lors d’une inspection, constaté que l’une des chambres de la résidence était fermée à clé de l’extérieur. La direction a alors justifié cet enfermement en indiquant que la résidente concernée avait un “comportement perturbateur et agressif à l’égard des autres résidents et du personnel”.

Cette femme est en fait enfermée nuit et jour depuis le mois d’avril 2018. Elle est autorisée à sortir occasionnellement mais seulement sous stricte surveillance.

Le quotidien Het Laatste Nieuws a réussi à se procurer le rapport d’inspection. Dans ce dernier, il est écrit que “la résidente regardait la télévision et répondait calmement aux questions qu'on lui posait”, ce qui a préoccupé l’inspecteur concernant le bien-être et la sécurité de cette dame.

La conclusion du rapport d’inspection est sans appel : les règles n’ont pas été respectées puisque selon les conditions de l'Agence flamande des soins de santé, un résident et sa famille doivent jouir de la plus grande liberté dans une maison de repos.

Lore Soetemans, l’infirmière responsable de la maison de repos Eureka à Evere, justifie cependant les raisons d’enfermement de cette résidente. “Elle avait 54 ans lorsqu’elle est arrivée chez nous. Elle souffrait d’une forme sévère du syndrome de Korsakoff (perte de mémoire généralement due à une consommation excessive et prolongée d’alcool). Sa famille a cherché une place en psychiatrie, mais n’en a pas trouvée (…) Au début, tout s’est bien passé, mais après quelques années, elle est devenue de plus en plus agressive”.