Pistes unidirectionnelles, rond-point Montgomery à trois bandes, le stationnement préservé… : la Région revoit ses plans pour l’avenue de Tervueren

Il nous revient qu’une réunion entre Région et pouvoirs locaux s’est déroulée la semaine dernière. Au cabinet d’Elke Van den Brandt (Groen), communication verrouillée et aucune déclaration à ce sujet, si ce n’est que les discussions se passent “en excellente collaboration” et que “le projet sera bientôt prêt à être présenté aux riverains”.

Auprès des communes, la parole se libère quelque peu. Au début de ce mois de mars encore, le ton était offensif et revendicateur. Trois semaines plus tard, à la lecture des nouveaux plans, l’apaisement est revenu le long de l’avenue de Tervueren. “Les doléances et balises des communes sont prises en compte. On va désormais étudier ces plans avec nos services techniques”, se réjouit le mayeur sanpétrusien Benoît Cerexhe (Les Engagés), qui confirme un “climat constructif”. Également contacté, le bourgmestre etterbeekois Vincent De Wolf (MR) évoque un “beau projet” actuellement sur la table et salue le “courage” de la ministre Groen, qui a fait revoir ses plans. “La raison a triomphé. La beauté de l’avenue va être restaurée.”

Pour Woluwe-Saint-Lambert, les craintes se dissipent également à la lecture de la nouvelle version. “On est satisfait dans l’ensemble. Ça va dans le bon sens”, commente l’échevin Gregory Matgen (Défi), qui insiste sur la nécessité d’organiser une réunion d’information avant la demande de permis.

Deux pistes dans un sens, séparées

Le but du réaménagement de l’avenue consiste, pour rappel, à garantir davantage de sécurité routière et à créer le chaînon manquant cyclable entre le parc du Cinquantenaire et l’aval du square Léopold II. La précédente mouture du projet prévoyait notamment une piste cyclable bidirectionnelle côté sud de l’avenue, un rond-point Montgomery à deux bandes et une piste cyclable bidirectionnelle au sein de ce giratoire.

L’avant-projet actuellement sur la table, dont la rédaction a eu vent, met de côté ces options, qui cristallisaient les ires communales. “Faire une piste bidirectionnelle, c’était organiser des accidents. Je leur avais dit : moi, vivant, vous ne le ferez pas”, rappelle Vincent De Wolf.

Au programme désormais deux pistes unidirectionnelles, séparées du trafic et bordées d’arbres. Le rond-point garderait, grosso modo, sa configuration actuelle de phase test, avec trois bandes pour la circulation automobile. Aucune place de stationnement ne devrait être supprimée, selon les premières estimations.

Sont aussi prévus deux passages pour piétons supplémentaires sur l’avenue entre Merode et Montgomery, régis par des feux. Ce qui devrait, de facto, impliquer un ralentissement du trafic sur cet axe limité à 50 km/h. Notons aussi que l’esplanade autour de la bouche d’entrée du métro Merode, où se trouvent les restaurants Manhattn’s Burger, Nona, La Terrasse sera repensée, avec un site spécifique pour vélos.

D’après le calendrier, que la rédaction a pu consulter, la Région ambitionne de déposer un permis pour juin, de commencer les travaux en 2025, pour une inauguration en 2027.