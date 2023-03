Pascal Smet veut installer à Bruxelles des lumières pour le ramadan comme à Londres: "L'éclairage d'ambiance rapproche les gens"

Cette année, Londres a voulu innover pour le ramadan qui a démarré le 22 mars dernier. En effet, la célèbre rue Coventry qui relie deux des places les plus fréquentées de la ville, Piccadilly et Leicester Square, a été illuminée avec le message "Joyeux ramadan". 30.000 lumières étaient notamment représentées par des croissants de lune, des étoiles et des lanternes traditionnelles appelées "fanous". Ces dernières sont couramment utilisées pour décorer les rues du Moyen-Orient pendant le mois de jeûne.