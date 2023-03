Le but étant d'” offrir un service toujours plus écologique et plus performant à ses voyageurs”. En effet, ces nouveaux bus électriques remplaceront à partir de 2024, les modèles Euro 5 équipés de moteurs thermiques. Ces derniers ne pourront plus circuler à Bruxelles en 2025. Ces septante nouveaux bus viennent également agrandir la flotte de la STIB offrant plus de 2.000 places supplémentaires aux usagers.

Ces bus articulés seront affectés aux lignes 46 (Pannenhuis-Moortebeek), 53 (Hôpital militaire- Westland shopping center), 87 (Simonis-Beekkant) et 89 (Gare centrale-Westland shopping center).

D'abord des tests

La livraison des premiers véhicules est prévue en janvier 2024, annonce la STIB. Ceux-ci feront, dans un premier temps, l’objet de tests et serviront à former le personnel de conduite. Cette phase permettra à la société de transports de demander à EvoBus d’éventuels ajustements avant la livraison du reste de la commande. La Région de Bruxelles-Capitale a pu acquérir ces bus électriques auprès de la société EvoBus grâce à un prêt que la Banque européenne d’investissement lui a accordé.

Afin de permettre l’alimentation en électricité de ces bus, la STIB équipera ses dépôts et ses terminus de bornes de recharge pour les batteries. La société bruxelloise a d’ailleurs déjà obtenu les permis d’urbanisme pour l’aménagement de plusieurs terminus électriques.

Actuellement, 37 véhicules électriques de la STIB circulent dans les rues de la capitale. Ils sont arrivés sur le réseau en 2018 et en 2020.