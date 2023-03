Rouler en voiture tout en regardant des vidéos : 16 % des conducteurs bruxellois le font

”Dans la circulation, avec le trafic dense, ce n’est certainement pas une bonne chose. Le danger est comparable au téléphone utilisé avec un kit main libre. L’attention est attirée et l’automobiliste regarde moins les signaux routiers”, indique Benoît Godard, porte-parole de Vias.

Les Bruxellois sont davantage concernés par ce phénomène que les Wallons, où 8 % des conducteurs sondés, soit la moitié, confessent regarder des vidéos au volant. Selon Vias, cette différence s’explique par la situation et les spécificités du trafic bruxellois. “C’est lié à l’environnement urbain. Ce phénomène se voit davantage quand on est dans des embouteillages, à un feu rouge… Cela explique des chiffres bruxellois plus élevés.” En Wallonie, c’est d’ailleurs sur les autoroutes que ce comportement a été le plus observé, car “la conduite y est plus monotone”.

Sanctionner ce type d’infraction n’est toutefois pas évident, avoue Vias. Le cadre légal autorise en effet que le téléphone soit fixé au tableau de bord, comme pour l’utilisation d’une application de GPS. Mais si un policier surprend un automobiliste en plein visionnage d’une série, et si notamment sa conduite est déviante, l’agent peut, même en présence d’un support fixe, infliger une amende de 174€, à quoi s’ajoutent 9€ de frais.