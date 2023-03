Le projet immobilier Brouck'R reprendra à l'automne

Retour en juillet dernier, lorsque la Région supprimait le permis d'urbanisme de l'imposant projet de la place De Brouckère, alors que les travaux de démolition des anciens bureaux d'Allianz avaient déjà commencé. A l'époque, le conseil d'Etat avait déjà suspendu le projet suite à un recours d'IEB et de l'Arau. Immobel et BPI avaient six mois pour proposer un nouveau projet, cette fois sans l'étage supérieur de verre qui devait surplomber la place, comme prévu initialement. Les nouveaux plans proposent un retour à la hauteur originelle de 43 mètres en recréant le toit incliné qui existait auparavant, tout en conservant la structure du bâti. Seul changement par rapport à l’ancien toit, des lucarnes qui avaient été supprimées suite à une intervention dans les années 80, seront ajoutées. Elles serviront de puits de lumière aux bureaux qui prendront place dans les combles. L'hôtel prévu dans la première version passait également à la trappe.

La commission a cependant émis quelques conditions sur les matériaux et les couleurs des toits et des façades du côté de la place De Brouckère du projet (qui s'étend jusque la rue de Laeken). "Le permis d'urbanisme mixte doit encore nous être officiellement notifié ; puis il y aura une nouvelle période de recours de quelque 90 jours. Au mieux, nous pourrons donc relancer le chantier et entamer enfin les travaux de rénovation et de construction à l'automne prochain", expliquait le patron de BPI Real Estate, Jacques Lefèvre, à Trends-tendance.