Le “bâtard”, nouveau chien préféré des Bruxellois ; voici le top 5 des races de chiens et de chats préférés à Bruxelles (INFOGRAPHIE)

L’an passé, 47.145 chats et 89.167 chiens étaient enregistrés en Région bruxelloise dans les bases de données DogID et CatID. Ce sont les habitants d’Uccle, d’Anderlecht et de Schaerbeek qui en possèdent le plus avec, respectivement, 10.198, 9.851 et 6.496 chiens enregistrés.

Toujours l’an passé, les propriétaires ont craqué encore pour des noms issus du cinéma animé. Pour les mâles, Max est le nom le plus souvent donné, devant Snoopy, Toby, Simba et Rocky. Pour les femelles : Luna arrive en tête devant Lola, Bella, Nala et Maya.

Top cinq des chiens préférés des Bruxellois. Et leurs noms. ©IPM GRAPHICS

Du côté des chats, la race la plus commune reste le chat de type européen, parfois appelé chat de gouttière. Les communes accueillant le plus grand nombre de chats sont par ordre d’importance : Anderlecht (1.456), Schaerbeek (1.071) et Ixelles (716). Les noms donnés par leurs propriétaires varient peu au fil des années : Simba, Tigrou, Cookie, Caramel et Snow pour les mâles ; Luna, Nala, Bella, Mia et Maya pour les femelles.

Selon le ministre bruxellois en charge du Bien-être animal Bernard Clerfayt (Défi), la détention d’un animal de compagnie “s’accompagne de grandes responsabilités : le nourrir, le soigner, le divertir mais aussi l’identifier. C’est le moyen le plus sûr de pouvoir le retrouver si les aléas de la vie l’éloignent de vous”. Sans oublier, pour les chats, la stérilisation, encore trop peu pratiquée à Bruxelles.