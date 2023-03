Concours insolite à Bruxelles: la "Brosse dorée" décernée à un maître cireur italien à Tour & Taxis

L'italien Gaio Il Caltzolaio a remporté le prix de 500 euros et la brosse dorée décernée par l'asbl European shoe shine association (Essa) à l'occasion du concours du meilleur maître cireur de chaussures européen: "La brosse dorée", a fait savoir le président de l'association. Le concours se tenait à la gare Maritime de Bruxelles samedi et dimanche. La compétition, qui existe depuis 2018, a également permis au Sénégalais exerçant au Maroc Al Hassan Ba et au Parisien Joris Merle de partager entre eux le prix de la technique.