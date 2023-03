Environ 500 personnes ont manifesté contre le racisme et les discriminations à Bruxelles

Jeunes et moins jeunes se sont rassemblés sur la place de l'Albertine en début d'après-midi avec différents messages comme "Racisme, arme de division massive", "Le racisme n'est pas une opinion" ou d'autres plus simples comme "Racisme = bêtise" affichés sur des cartons et des banderoles.

"On est là, ensemble, pour dénoncer et décrier toutes les oppressions croisées que nous subissons tous les jours", s'est exprimée Yvoire de Rosen, membre du collectif des afro-féministes. "On veut un changement dans l'agenda politique belge", a-t-elle ajouté.

Un cortège s'est ensuite déplacé vers la place Poelart avant de revenir au point de départ.

Plusieurs personnes ont également pris la parole pour dénoncer le racisme en Belgique. L'avocate Marie Doutrepont, spécialisée en droits des étrangers, a notamment évoqué la situation des demandeurs d'asile qui occupent le bâtiment appelé à accueillir le futur centre de crise fédéral. "Notre État belge laisse depuis deux ans des demandeurs d'asile à la rue, qui ne sont pas morts grâce à la mobilisation citoyenne. C'est très grave pour notre démocratie", a-t-elle dénoncé.

Le collectif des madrés et le collectif "Justice pour Sourour" ont également pris la parole pour dénoncer les violences policières dans la capitale. "Nous ne savons toujours pas si l'enquête avance ou pas, nous sommes écartés de toute information. Mais, le collectif ne lâchera rien, nous soutenons toutes les personnes victimes de violences policières", s'est exprimé le fils de Sourour A., décédée dans un commissariat bruxellois le 12 janvier. "Justice pour une femme, une mère, une Maghrébine, justice pour tous", a-t-il ajouté.

Le collectif la maison des livreurs a clôturé l'action en rendant hommage à Sultan, un livreur d'origine afghane décédé le 2 février pendant qu'il travaillait. Les livreurs ont par la même occasion dénoncé la politique d'Über qu'ils ont qualifié de responsable d'une paupérisation et de hiérarchie raciste sur le marché du travail.