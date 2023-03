Ce week-end à Bruxelles, on met les voiles du Brésil à la Suède

+ MAIS ENCORE | En manque d’idées ? N’hésitez pas à surfer dans notre page “agenda” bruxelloise : certaines sorties n’y ont pas de date de péremption.

Chaussez les bottes : vous allez patauger

- ©EdA - J. R.

Une fontaine de bouteilles d’eau en plastique, de la vannerie de jonc, des stations de mesure, de l’aviron en bac à ramer, une course de canetons de salle de bain et bien sûr de la navigation. Les Journées bruxelloises de l’Eau s’ouvrent ce samedi jusqu’au 26 mars avec plus de 70 activités autour de l’or bleu. Pour ce premier week-end, rendez-vous au Bryc ce dimanche 19 mars (11h-17h) : le club nautique bruxellois et le Port exposent des bateaux (dont le voilier SolarWind qui se prépare à un tour du monde), planifient des croisières et vous initient au sport nautique. À Anderlecht, c’est la Maison Verte et Bleue qui ouvre ses portes ce dimanche. Au menu : balades et découverte des petites bêtes de la mare naturelle. Mercredi, l’après-midi des enfants peut aussi se faire les pieds dans l’eau. Tentez ainsi le jeu de piste avec les Schtroumpfs : Gargamel veut empoisonner les rivières, les petits hommes bleus parcourent Forest pour l’en empêcher (mercredi 22/03). Sachez que sur cette quinzaine, des dizaines de visites de sites naturels sont prévues (Moeraske, Scheutbos, Tweebeek, Gelytsbeek, Marais Wiels, Vogelzang, Neerpede…) Nous reviendrons vendredi prochain dans notre rubrique agenda avec quelques pistes pour le second week-end de l’événement.

+ Journées bruxelloises de l’Eau, jusqu’au dimanche 26 mars, gratuit, programme complet en ligne (l’agenda est disponible sur carte).

Y a d’la samba dans l’air

- ©Fiesta Latina

C’est la saison des carnavals. Et si celui de Schaerbeek passe à la trappe en 2023, les rythmes brésiliens secoueront bel et bien Bruxelles ce week-end. Le festival Fiesta Latina, bien connu des amateurs de samba, rumba, reggaeton et baile funk, tient sa première édition indoor ce week-end. Les organisateurs le promettent : “de Rio à Buenos Aires, aucun folklore latino ne sera oublié”. La fête se tient à Tour&Taxis où, en plus des talons, plumes et costumes à paillettes, la Fiesta Latina ouvre ses “chiringuitos” pour rassasier les danseurs de tacos, tapas, chili ou fajitas qui amèneront un peu de soleil sud-américain dans la grisaille bruxelloise. Cours de danse, DJ set, parades, groupes live et danseuses pros feront monter la température, que vous rafraîchirez d’un cocktail ou

+ Fiesta Latina, Carnaval Edition, du 17 au 19 mars 2023 à Tour&Taxis, programme complet en ligne, 14/15,50€

Bruxelles en danseuse

- ©Graphic1030 - Leti Confetti

Deux événements cyclistes se tiennent à Bruxelles ce week-end. On est d’abord très intrigués par la toute première Cyclo Disco, “nouveau concept à mi-chemin entre une roller disco, une patinoire, une parade et une aire de jeu”, promettent les organisateurs. Place aux enfants d’abord avec une après-midi de samedi au tempo relax : le rendez-vous est fixé à 15h au Be-Here à Laeken. Ensuite, les plus grands rouleront des mécaniques entre 19 et 23h dans une ambiance disco. On annonce un circuit vélo de 700m2 en intérieur avec DJs et vélos musicaux. .

- ©Gracq

Autre rendez-vous au dress code cuissard : le festival En Roues Libres, consacré au voyage à vélo. Pédalez donc jusqu’à la Maison Haute ou La Vénerie à Watermael-Boitsfort dès vendredi pour un spectacle d’impro (20h). Samedi, la journée est scandée de projections et de rencontres. Vous y serez en selle de Bruxelles au Japon en passant par la Bretagne, la Bolivie, l’Arctique, l’Iran, le Kirghizistan ou le désert du Kalahari. Casquette ou cagoule ? Mitaines ou moufles ? C’est sûr, ça va pas être facile de choisir son équipement.

Extase suédoise

- ©Hilma af Klint - Bozar

On ne vous a pas encore parlé ici de l’expo printanière de Bozar. Non, “Swedish Ecstasy” ne vous propose pas de gober des psychotropes. Quoique : Hilma af Klint, la star de cet accrochage consacré à la peinture suédoise, n’est pas réfractaire au psychédélisme. Cette peintre qui vécu à la charnière des XIXe et XXe siècles est considérée comme pionnière de l’art abstrait. Bozar donne d’ailleurs corps à l’un de ses rêves : une construction en spirale pour rassembler certains de ses tableaux : vous y plongerez en réalité virtuelle. L’expo trace un panorama de l’art suédois depuis le XVIIIe siècle jusqu’à notre époque. Ne vous attendez pas à de vastes paysages enneigés ou à des forêts profondes : si la nature y est évoquée, c’est par petites touches car c’est surtout l’imaginaire qui prévaut ici. Jusqu’aux collages numériques, néons et stroboscopes contemporains. De quoi s’assurer un very good trip en Scandinavie.

+ Swedish Ecstasy, jusqu’au 23 mai 2023 à Bozar, tous les jours de 10 à 18h (sauf lundi), 14/7 €

Camping à la japonaise et slam de chez nous

- ©Hadir Jallali

Plusieurs activités familiales vous attendent à Bruxelles ce week-end à l’occasion de la Langue Française en Fête. La Bibliothèque de Woluwe-Saint-Pierre organise ainsi sa Nuit Japonaise ce vendredi 17 mars. L’idée est fun : vous prévoyez matelas, sac de couchage et quelques grignotages à partager et passez la nuit dans les rayonnages du Chant d’Oiseau où des activités sont prévues autour de la culture du Soleil Levant (de 5 à 8 ans, avec les parents). À Watermael-Boitsfort, c’est un atelier d’écriture intuitive qui se tient à l’espace Delvaux ce samedi. Samedi encore : une après-m' slam est programmée par le collectif Slameke à la Maison de la Francité. Poétesse publique, création de jeu vidéo poétique, scène slam illustrée en direct et concerts sont au programme.

+ Langue française en Fête, jusqu’au 26 mars 2023 à Bruxelles et en Wallonie. Des dizaines d’activités prévues : le programme est par ici.