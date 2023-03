Le Fuse peut rouvrir quand il veut : le Collège de l’environnement a annulé la décision de Bruxelles Environnement

”Le Collège de l’environnement a statué suite à des recours introduits par les plaignants et le gérant de la boîte de nuit. Le 6 mars dernier, il a annulé la décision prise fin janvier par Bruxelles Environnement, sans prendre une décision alternative”, détaille l’administration régionale. L’administration bruxelloise de l’environnement "en prend acte". Et rappelle qu'elle "avait notamment réduit le délai d’exploitation du Fuse de 3 à 2 ans en acceptant des dépassements temporaires des normes de bruit et en fixant des horaires plus stricts.”

Dans ses arguments, “le Collège d’environnement estime que Bruxelles Environnement a modifié les conditions du permis d’environnement (ce qui est de la compétence, dans ce cas-ci, de la ville de Bruxelles) alors que les seules possibilités étaient de décider d’une fermeture partielle ou totale.”

Ceci implique que le dossier revient à la case départ. Le Fuse peut continuer à exploiter sur base du permis d’environnement initial. Mais “la décision du Collège a pour conséquence qu’il est tenu de respecter à la lettre les normes de bruit : les arrêtés bruit du voisinage, des installations classées et son amplifié”, prévient Bruxelles-Environnement.